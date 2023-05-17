Піар на темі миру

Піар на "мирних ініціативах" для України не дає спокою багатьом політикам і навіть Папі Римському. Та зважаючи, що багатьох "авторів" цих "мирних" історій легко можна запідозрити у симпатіях до Кремля, зараз навряд можна говорити про появу якихось чітких позицій для справжніх переговорів.

Одразу після першої за час повномасштабної війни розмови президентів України та Китаю, Сі Цзіньпін призначив спеціального представника КНР по справах Євразії. Ним став колишній посол КНР у Москві Лі Хуей, який з 16 травня мав відвідати з дводенним візитом Київ, а після подальшого "турне" Європою завітати ще й до Москви. Як повідомляв речник МЗС КНР Ван Веньбінь, головна мета цих візитів – обговорення "врегулювання української кризи всіма сторонами".

"Візит китайських представників до відповідних країн є ще одним проявом прихильності Китаю справі сприяння діалогу і повною мірою демонструє, що Китай твердо стоїть на боці миру", - заявив китайський дипломат.

Правда, відбувається це на фоні того, що уряд Китаю просить іноземні посольства й представництва міжнародних організацій, розташовані в Пекіні, прибрати "політичну пропаганду" (банери на підтримку України) з зовнішніх стін своїх будівель. І на фоні того, що, будучи головним бенефіціаром "зернового коридору", Китай не зробив жодних зусиль для забезпечення його роботи.

Човникова дипломатія

За словами директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, візит спецпредставника Китаю в Україну має лише ознайомчий характер.

"На цей момент ми говоримо про те, що це – ознайомчий візит, якийсь старт переговорного процесу, але ще далеко не початок переговорів", - зазначив він.

Мова про те, що спочатку відбудеться знайомство спецпредставника КНР з українською владою, ознайомлення з українською позицією і так далі. Потім, дізнавшись думки в Україні, Лі Хуей поїде далі – в країни ЄС, і там також слухатиме позиції та різні питання... Це може затягнутись навіть не на місяці.

"Китай, на відміну від РФ та України, має час на маневр, тому може дозволити собі не поспішати. У нього "в запасі" - десятиліття. Наразі Китай зацікавлений, щоб в Україні війна йшла якомога довше, але не в такому інтенсивному режимі, як зараз", - зазначає Віталій Кулик.

Натомість Європа намагається підштовхнути КНР до швидшого втихомирення Росії. Наприклад, нещодавно віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель пригрозив Китаю погіршенням відносин з Євросоюзом, якщо Пекін не натисне на Російську Федерацію, щоб припинити війну проти України.

"Відносини Європейського Союзу і Китаю не розвиватимуться нормально, якщо Китай не змусить Росію піти з України, - сказав він. - Ми закликаємо Китай як постійного члена Ради безпеки ООН вплинути на Росію, аби припинити цю війну і відігравати конструктивну роль для здобуття справедливого миру для України…Ми очікуємо, що Китай використає свою роль і свої зобов'язання. Якщо це не буде так - наші відносини не будуть такими гарними".

Угорщина прагне бути "миротворцем" по-китайськи

Що ж до китайського "мирного плану", то Європа, схоже, вже визначилась щодо нього і вважає його декларативним. Відкрито підтримку ініціативі КНР висловив лише один сателіт РФ в ЄС - Угорщина. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, Будапешт не хоче, аби відносини між Європою та Китаєм зіпсувалися.

"Ми бачимо Китай не як ризик, а як країну, співпраця з якою означає для нас величезні можливості… Наша країна стала місцем зустрічі західноєвропейських і китайських інвестицій, які доповнюють одна одну", - наголосив він.

При цьому, за його словами, Європу охоплює воєнний психоз. Мовляв, тому миротворчі зусилля "мають особливе значення" і їх необхідно постійно посилювати.

"Ми підтримуємо мирний план, запропонований Китаєм, з двох причин: з одного боку, тому що він стосується миру, а з іншого боку, тому що він існує. Нарешті щось, що стосується не продовження війни, а її припинення", - сказав Сіярто під час свого візиту до КНР.

Втім, навіть він зазначив, що китайський "мирний план" - лише основа для подальших дискусій щодо врегулювання ситуації.

Мовчазні посередники

Проте Угорщина, традиційно "забуває", що "щось, що стосується не продовження війни, а її припинення", давно існує. Мирний план Києва складається всього з десяти пунктів. Для настання миру Кремлю варто лише вивести всі російські війська з території України. Тож складається враження, що дехто з друзів Москви воліє лише говорити, а не робити щось дієве для досягнення цього миру.

Один з непрямих доказів цього – масований обстріл України, здійснений Росією якраз напередодні візиту в Київ китайського спецпредставника та реакція на нього тих, хто останні місяці так гучно заявляє про потребу досягти миру.

"Російська ракетна атака на Київ – терористична за своєю суттю. Таке враження, що терористичні акти для світу - це звичайна практика. Де засуджуючі заяви так званих, посередників - Китаю, Бразилії, ПАР з їх "планами миру"? Врешті-решт, де заява Папи Римського? Чи вони толерують порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародний тероризм? Мовчазний посередник – це можливо в організації обміну полоненими. В умовах, коли чітко фіксуються акти терору і воєнні злочини, мовчанка – це блюзнірство", - зазначає дипломат, екс-посол України в США Валерій Чалий.

Крім того, ракетна атака мала продемонструвати спецпредставнику Китаю силу російської зброї. Мовляв, по-перше, "незнищенним" "Кинджалом" Росія уразила навіть американський ЗРК "Патріот". По-друге, якби це дійсно сталося, то Лі Хуею було б легше схилити Київ піти на поступки на користь Москви. На щастя для України, сталося не так, як комусь гадалося. І, можливо, надалі Україні теж щаститиме.

Європа робить ставку на майбутнє

Річ у тім, що до того, як спецпредставник КНР відвідає Європу, свій тур європейськими столицями здійснив президент України Володимир Зеленський. Зокрема, зустрівся з президентом та прем’єром Італії, а також Папою Римським, на зустрічі з яким розкритикував "мірні ініціативи" Ватикану: ""При всій повазі до Його святості. Нам не потрібні посередники між Україною та агресором. Питання в тому, щоб розробити план дій щодо справедливого миру в Україні. І ми запрошуємо Ватикан до цього формату як одного із лідерів".

Після цього, вперше з початку повномасштабного вторгнення, Зеленський приїхав до Німеччини, після чого нею було оголошено про найбільший пакет військової допомоги Україні на 2,7 млрд євро. Також постачати зброю Україні дозволив швейцарський парламент…

"Я дуже задоволений нашими досягненнями та домовленостями. Була хороша зустріч із Джорджею, з Олафом, Еммануелем і сьогодні у Великій Британії. І я дякую Рішу. Насправді важливі, потужні оборонні пакети. Ось, які є домовленості", - зазначив Зеленський за результатами візитів.

Крім того, за його словами, йшлося про саміт G7, також тривали переговори щодо створення коаліції винищувачів для України, й щодо підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі.

"За політичним лідерством британці разом з Польщею, країнами Балтії виступають своєрідним двигуном для інших європейських країн, навіть таких як Німеччина чи Франція… Попри серйозну військову підтримку України, є те, що Німеччина, наприклад, готова допомагати Україні, але категорично уникає лідерської позиції і не хоче бути в авангарді ані збройної підтримки України, ані радикальної позиції щодо Росії. У Франції ж особливістю є невгамовна спрага до пошуку переговорного формату, навіть, коли підстав і умов для цих переговорів немає. Натомість у Британії - консенсус політичних партій, державного апарату та суспільства стосовно того, аби Україна виграла, а не просто "не програла", дозволяє ухвалювати рішення сміливо, швидко і з прицілом на майбутнє", - прокоментувала ситуацію на своїй сторінці у Facebook очільниця напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Марія Золкіна.

Бути разом з сильними

Можливо, прицілом на майбутнє є й заява президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси про те, що держави Африки – ПАР, Єгипет, Республіка Конго, Уганда, Сенегал та Замбія – пропонують нову ініціативу для завершення війни РФ проти України. Мовляв, делегація очільників цих країн планує відвідати Київ та Москву та представити свій план.

Україна, звісно, не проти. Але, за словами дипломата Валерія Чалого, міжнародний піар на темі посередництва "заради миру" треба вже припиняти.

"Голос кожної країни в підтримку України важливий. Тільки на тему, як припинити відверто терористичні російські атаки, повернути суверенітет і територіальну цілісність України, відновити дію міжнародних механізмів та міжнародного права, і яка допомога Україні для цього потрібна… А ПАР нехай краще чітко заявить, що російським воєнним злочинцям не місце на запланованому саміті БРІКС. Більше користі буде", - вважає він.

Врешті, можливо, про ганебність співпраці з воєнними злочинцями з РФ варто подумати й Китаю.

Тетяна Урбанська