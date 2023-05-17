Росія нібито погодилась на продовження роботи коридору.

Дію зернової угоди, завдяки якій Україна експортує продукцію через безпечний коридор у Чорному морі, буде продовжено.

Як пише Росія Bloomberg з посиланням на турецьких чиновників, Росія нібито перестала блокувати домовленість і дала згоду.

"Угоду, яка дозволяє Україні експортувати продовольство із ключових портів через Чорне море, планують продовжити", - пише видання.

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Зернова угода - що потрібно знати

Після російського вторгнення Україну робота чорноморських портів була заблокована. Експорт зернових вдалось відновити лише через три з них ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний") – після підписання влітку зернової угоди за посередництва ООН і Туреччини.

У березні угоду продовжили і тепер термін її дії знову закінчується. Минулого тижня у Стамбулі пройшла зустріч високопоставлених представників Росії, України, Туреччини і ООН, проте переговори не дали результатів.

Країна-агресор пригрозила вийти з угоди і зажадала виконання вимог, що стосуються її власного сільськогосподарського експорту. При цьому інспекція флоту зупинилася задовго до закінчення терміну дії зернового коридору.

Росія стверджує, що, хоча її експорт продуктів харчування і добрив не підпадає під дію західних санкцій, наявні обмеження на платежі, логістику і страхування перешкоджають її діяльності. Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд минулого тижня наголосила, що Росія "експортує зерно і добрива на тому ж рівні, якщо не вище, ніж до повномасштабного вторгнення".

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