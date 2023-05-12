Зокрема, відносини між Євросоюзом і Китаєм не розвиватимуться нормально, якщо Китай не змусить Росію вивести війська з України.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель пригрозив Китаю погіршенням відносин з Євросоюзом, якщо Пекін не натисне на Російську Федерацію, щоб припинити війну проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав у Стокгольмі на брифінгу після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

"Відносини Європейського Союзу і Китаю не розвиватимуться нормально, якщо Китай не змусить Росію піти з України. Ми закликаємо Китай як постійного члена Ради безпеки ООН вплинути на Росію, аби припинити цю війну і відігравати конструктивну роль для здобуття справедливого миру для України", - сказав Боррель.

Високий представник Євросоюзу додав, що ЄС дуже важливо, аби Китай зрозумів, що війна Росії проти України - це загроза існування. "Ми очікуємо, що Китай використає свою роль і свої зобов'язання. Якщо це не буде так - наші відносини не будуть такими гарними", - додав Боррель.

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Відносини Китаю та ЄС на тлі війни в Україні - останні новини

Нещодавно Боррель заявив, що Китай уже втратив можливість стати посередником у розв'язаній Росією війні проти України.

Раніше Високий представник ЄС неодноразово заявляв, що не має доказів, що Китай може постачати зброю в Російську Федерацію.

Як писав Financial Times, керівництво ЄС розглядає питання запровадження санкцій проти Китаю за підтримку російського військово-промислового комплексу в ході війни в Україні.

Китай і Росія - головне

Китай продовжує вдавати "миротворця" у російсько-українській війні, постійно уникаючи називати Росію країною-агресором, а китайські дипломати неодноразово потрапляли в міжнародні скандали, повторюючи кремлівські наративи по Україні та іншим країнам Заходу.

Втім, 26 квітня 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Путіним. За інформацією західних ЗМІ, Сі погодився відправити своїх спецпредставників, зокрема екс-посла в РФ, який ще й має медаль від Путіна, в Україну та інші держави для спілкування "з усіма сторонами" щодо політичного врегулювання "кризи в Україні"

Західна преса наполягає, що Китай продовжує вести подвійну гру, підігруючи Росії. Наприклад, Spiegel писав ще в лютому 2023-го, що Росія веде переговори з Китаєм про постачання окупантам ударних дронів-камікадзе ZT-180.

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