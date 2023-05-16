Китайському уряду не подобаються проукраїнські гасла на фасадах іноземних посольств.

Уряд Китаю попросив іноземні посольства і представництва міжнародних організацій, розташовані в Пекіні, прибрати "політичну пропаганду" з зовнішніх стін своїх будівель. Ймовірно, китайській владі не подобаються банери на підтримку України, пише японське видання Kyodo News.

Про вимогу китайського уряду журналістам розповіли численні дипломатичні джерела. У повідомленні МЗС КНР від 10 травня міститься заклик до посольств і міжнародних організацій не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для пропаганди і "уникати виникнення конфліктів між державами".

Видання зазначає, що багато посольств у Пекіні встановили банери із зображенням українського прапора та написами китайською та англійською мовами, наприклад, #StandWithUkraine. Європейські дипломати порахували, що китайська влада незадоволена саме цими банерами, і не стали їх прибирати.

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"Вважається, що лист було відправлено в усі дипломатичні місії в Китаї. Європейський дипломат розкритикував позицію Китаю, заявивши, що немає розумних підстав перешкоджати вираженню державою своїх намірів і що вони не будуть виконувати повідомлення", – пише видання.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Китай невпинно заявляє, що дотримується нейтралітету у військовому конфлікті між Україною і Росією. Нещодавно міністр закордонних справ КНР Цинь Ган прямо заявив, що його країна не має наміру допомагати зброєю ні Росії, ні Україні.

Прагнучи зіграти роль посередника, в лютому Китай представив свій "мирний план" щодо врегулювання конфлікту. У ньому містилися заклики до "поваги суверенітету всіх країн", але чомусь не було закликів про виведення окупаційних військ РФ з української території.

Цього тижня спецпредставник Китаю проводить масштабний Європейський тур, який, як сподіваються в Пекіні, дасть старт процесу мирного врегулювання війни в Україні.

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