На його думку, швидше за все світ побачить розпад Росії.

Російське суспільство не влаштує ціннісну революцію, проте люди можуть вийти на протести "бунтарського" типу.

Таку думку висловив антикризовий радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю УНІАН. За його словами, зараз можна спостерігати бурхливі і різко наростаючі процеси погіршення відносин між російськими держорганами і суспільством.

"У нас виходили люди на вулиці з ціннісної точки зору, вони пропонували іншу модель відносин між суспільством і державою, а в Росії це неможливо, тому що суспільство у них ще не дозріло, щоб сказати, за якими правилами воно готове або хоче жити. Тим більше воно не готове пред'явити ці правила для реалізації державі і, якщо держава відмовиться, то провести революцію", - пояснив він.

Подоляк переконаний, що в Росії зараз наростають процеси незадоволеності силовою вертикаллю. "Грубо кажучи, російське суспільство хоче жити пригнічено, жити в таборі, хоче жити, коли йому дають накази, коли навколо стоять вертухаї з автоматами, коли тобі можуть в будь-який момент вибити зуби за те, що ти спробував заявити своє. При цьому вони хочуть отримати певні стандартні гарантії: сух-пайок табірного типу, гарантію безпеки і можливість безкарно брати участь в колективному цькуванні інакомислення. Ось три основних фундаментальних федеральних правила, за якими Росія довгий час жила. Зараз виходить, що силова вертикаль боягузлива, гарантій безпеки ніхто не дає, пайка різко зменшується, тому що виплати потрібні, а грошей все менше і менше, їх треба витрачати на війну", - сказав він.

Радник ОП зазначив, що економіка України зруйнована на 35-40%, погіршився стан бюджету. Тим часом в Росії відбуваються такі ж процеси, тільки масштабовані.

"Люди в Росії вийдуть вже зараз, тому що вони хочуть мати гарантії, вони хочуть мати гроші або їжу, але ці протести - не ціннісні, а бунтарського типу, коли на місцевому рівні люди виходять. Тому тут з паном Будановим потрібно погодитися, що швидше за все ми з вами побачимо розпад Росії", - додав він.

Подоляк вважає, що різкому наростанню революційних або псевдореволюційних процесів в Росії посприяють поразки Росії, наступні за ефективним українським наступом.

Майбутнє Росії: прогнози

Нагадаємо, що раніше глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що 2023 рік принесе Україні перемогу, а Російській Федерації - трансфер влади. У недавньому інтерв'ю він сказав, що Росія вже стоїть на порозі "сейсмічних змін", які призведуть до її розпаду.

Професор політології Університету Рутгерса в Нью-Йорку Олександр Мотиль попереджав, що заходу потрібно бути готовим до можливого розпаду Російської Федерації.

Схожу думку висловлював і американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

Екс-головний економіст МВФ Кеннет Рогофф вважає, що Росія вже взяла курс на досягнення рівня життя громадян Північної Кореї, Куби і Венесуели.

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