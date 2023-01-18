На підприємства столиці РФ прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників.

Вулиці Москви посилюють патрулями, кожна група яких складається з 3-5 "добровольців" задля недопущення протестів через оголошення нової хвилі мобілізації.

Як повідомляє ГУР, під прицілом цієї хвилі мобілізації опинилися столичні військкомати.

Зокрема, на підприємства столиці РФ прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників. За даними розвідки, заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей.

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Найбільший інтерес воєнкомів викликають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності, зауважують у ГУР.

Паралельно у Москві посилюють агітацію серед іноземців. Чоловікам призовного віку, які звертаються за громадянством РФ, пропонують підписати контракт з ЗС РФ.

Власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити "добровільні" пожертви на користь збройних сил РФ (подекуди розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів).

Мобілізація в Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію військовослужбовців, які перебувають у запасі. Тоді, за словами міністра оборони Сергія Шойгу, планували мобілізувати близько 300 тис. осіб. За даними росЗМІ, після оголошення мобілізації з РФ виїхали від 600 тис. до 1 млн осіб.

Напередодні Нового року міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до громадян Росії з попередженням, що їхня влада готується в січні закрити кордони для чоловіків призовного віку й почати нову хвилю мобілізації.

4 січня 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія готує до загострення війни в лютому. Він припустив, що найближчим часом у Росії буде оголошена чергова хвиля мобілізації.

5 січня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що керівництво Росії вживає заходів із запобігання масовому виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується в січні. Йшлося про можливість повної заборони перетину державного кордону РФ чоловікам призовного віку.

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