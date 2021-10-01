При цьому депутат Микита Потураєв зазначає, що в політиці бувають "непередбачувані речі".

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не конкурент на сьогодні Володимиру Зеленському на президентську посаду.

Про це сказав народний депутат України Микита Потураєв (фракція "Слуга народу"), відповідаючи на запитання УНІАН, чи майбутня відставка Разумкова не повʼязана з можливими президентськими амбіціями Разумкова.

"Він не може створювати якоїсь значущої конкуренції Володимиру Зеленському, якщо той вирішить балотуватися на другий термін", - сказав Потураєв.

За його словами, на сьогодні у Зеленського немає конкурента, бо він будь-кого обійде з великим відривом.

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Водночас він не виключив, що через два роки ситуація може змінитися. "Політика така штука, що іноді відбуваються непередбачувані речі"- сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Дмитро Разумков заявив, що підтримує перебування Володимира Зеленського на посаді президента упродовж одного терміну, але не двох. Він також допустив наявність людей в оточенні Зеленського, які переконують його піти на другий термін.

Нагадаємо, виїзне засідання фракції "Слуга народу" проходить 1-2 жовтня в готелі Rixos Prykarpattya у Трускавці. На другий день очікується участь президента Володимира Зеленського.

На думку політологів, на зустрічі, серед іншого, буде вирішуватися питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Конфлікт Разумкова і фракції "Слуга народу"

Чутки про ймовірну відставку Разумкова з посади голови ВР поширюються вже давно.

17 вересня в ефірі програми "Свобода слова" Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеційської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив законопроект до Венеціанської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій і груп та Уповноваженого ВР з прав людини.

Своєю чергою, Арахамія зазначив: "Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про нібито пропозиції депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

Своєю чергою, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняв, що немає жодних ініціатив щодо відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Однак 30 Вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що звернення Давида Арахамії про отримання підписних листів про відставку Разумкова – його особиста ініціатива.

Згодом прес-секретар голови ВР Ольга Туній у Facebook написала, що підписні листи "за зверненням фракції "Слуга народу" про відкликання Голови Верховної Ради України" готові, і ініціатори даного процесу можуть забрати їх і продовжувати процедуру відповідно до регламенту.

Автор: Надя Пришляк