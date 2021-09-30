Спікер ВР їх потролив: "Продуктивної роботи у Трускавці!"

Фракція "Слуга народу" ініціює відставку Дмитра Разумкова з посади голови ВР.

Про це повідомив у Facebook сам Разумков.

Він пише: "Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Одразу розписав документ на Апарат Верховної Ради України.

Як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Сьогодні колеги отримають підписні листи".

Він також потролив колег: "Продуктивної роботи у Трускавці!)"

Разумков розмістив на своїй сторінці звернення лідера фракції "СН" Давида Арахамії.

Автор: Надя Пришляк