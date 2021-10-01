Частина парламентарів прибула потягом.

Депутати фракції "Слуга народу" прибувають до Трускавця, де відбудеться засідання їхньої фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, потяг, яким приїхала частина депутатів, прибув до Трускавця з невеликим запізненням, близько 08.15.

Як розповів у коментарі журналістам народний депутат від "СН" Євген Брагар, він житиме у готелі "Міротель".

За словами парламентаря, у якому саме готелі хто з депутатів оселиться - вирішував секретаріат фракції.

На запитання, чи він ні за що не платив, Брагар сказав: "Це за партійний рахунок".

Він також розповів, що їхав в купе з депутатами "СН" Мар'яною Безуглою та Єлізаветою Богуцькою.

Своєю чергою, нардеп від "СН" Єгор Чернєв зазначив, що ще не знає, в якому саме готелі житиме.

Серед інших депутатів, які приїхали цим потягом, зокрема, Богдан Яременко, Лада Булах, Олексій Жмеренецький та Тетяна Циба.

Водночас, двоє журналісток, які також їхали до Трускавця цим потягом, розповіли, що їх раптово з одного купе переселили в інше, адже виявилося, що у двох депутатів "СН" начебто також ті ж місця, що й у них.

"Трускавець-2.0": що відомо

Про виїзне засідання "Велика фракція", яке проходитиме у Трускавці, стало відомо 27 вересня.

Зустріч "слуг народу", на яку запрошують і журналістів, відбудеться 1-2 жовтня в готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. На другий день очікується участь президента Володимира Зеленського.

На думку політологів на зустрічі вирішуватиметься питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Автор: Таня Поляковська