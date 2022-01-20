Голова МЗС закликає усіх громадян "не допомагати ворогу і не вірити у залякування".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час онлайн-брифінгу.

"Росія не зможе перемогти Україну грубою силою, але вона намагається нашкодити нам підступними методами, підриваючи нас зсередини, сіючи паніку, завдаючи шкоди нашій економіці. Хіба роки російської агресії не навчили нас, що ескалація завжди йде у комплекті з інформаційним нагнітанням? Хіба ми не розуміємо, що росіяни свідомо запускають всі ці сигнали, а в Україні люди, свідомо чи несвідомо, підхоплюють їх і дозволяють цим сигналам впливати на наші рішення і на наші емоції? Мета всієї цієї паніки, звідки вона б не походила, одна, - послабити нас зсередини", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС закликає усіх громадян "не допомагати ворогу і не вірити у залякування".

"Ми чудово розуміємо всі загрози, але армія і дипломатія роблять все для захисту України. Вірте у військових і дипломатів України і вірте в себе - у громадян України. Ніколи не будемо забувати, що українці перемагають з гарячим серцем, але з холодною головою", - наголосив міністр.

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Можливе вторгнення РФ в Україну

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

У листопаді Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

У грудні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня2022 року в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму. Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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