За словами міністра, передусім РФ прагне розхитати економіку та фінансову систему України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що найбільшим досягненням Росії сьогодні буде сіяння паніки та зневіри в українському суспільстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном прес-конференції.

"Найбільшим досягненням Росії сьогодні буде сіяння паніки, зневіри в українському суспільстві, розхитування нас зсередини", - сказав Кулеба.

За його словами, передусім РФ прагне розхитати економіку та фінансову систему України.

"Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб не дозволити Росії досягти цієї мети, навіть не дістаючи з кишені зброю", - наголосив міністр.

Загроза вторгнення РФ в Україну: що відомо

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

У грудні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

Читайте такожСША обіцяють Україні надати більше зброї у разі нападу Росії – Блінкен17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України й утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Читайте такожРФ майже завершила стягування військ до кордонів України - CNNКрім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.