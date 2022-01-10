Держсекретар Ентоні Блінкен наголошує, що РФ намагається втягнути США у дискусію про НАТО замість того, аби говорити про агресію проти України.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США буде важко досягнути прогресу у перемовинах, якщо РФ продовжить ескалацію свого військового нарощування.

Про це йдеться у заяві Блінкена, яку оприлюднило Посольство США в Україні у Twitter одразу після завершення зустрічі щодо діалогу зі стратегічної стабільності між представниками США і Росії.

"Частиною російської стратегії є висування списку абсолютно нездійсненних вимог, а потім стверджувати, що інша сторона не хоче працювати спільно, і використовувати це як свого роду виправдання агресивних дій", - наголосив Блінкен.

Зокрема, за його словами, росіяни "хочуть втягнути нас у дискусію про НАТО, а не зосередитися на поточному питанні, яке полягає у їхній агресії проти України".

Читайте такожУ Канаді не виключають можливість відправлення зброї до України"Буде дуже важко досягти реального прогресу, якщо Росія продовжить ескалацію свого військового нарощування та свою запальну риторику. Ми чітко дали зрозуміти Росії, з чим вона зіткнеться, якщо вона продовжить йти цим шляхом – з серйозними наслідками", - наголосив держсекретар США.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков під час брифінгу після перемовин знову заявив, що Росія не має наміру нападати на Україну.

"(В ході переговорів, - ред.) були висунуті претензії щодо російських військ уздовж кордону з Україною, висловлені певні погрози, як мінімум попередження на нашу адресу. Ми пояснили колегам, що ніяких планів намірів напасти на Україну у нас немає і бути не може. Всі заходи з бойової підготовки військ здійснюється в межах нашої національної території", - повідомив дипломат.

Переговори США та РФ щодо "гарантій безпеки" - що відомо

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

Читайте такожУ США назвали два шляхи вирішення ситуації навколо України17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

Перемовини були спрямовані на пошук дипломатичного шляху з метою зменшення напруження, оскільки Росія погрожує воєнними діями в Україні. Зустріч тривала більше ніж сім годин.

12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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