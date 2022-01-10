Він заявив про це, спираючись на досвід.

Російські військові, які увійшли до складу сил Організації Договору про колективну безпеку, можуть затриматися у Казахстані.

Таку думку висловив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель в інтерв'ю BBC Radio.

"Досвід показує, що коли приходять росіяни, їм потім складно піти", - сказав він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен схожим чином відреагував на рішення президента Казахстану звернутися за допомогою до ОДКБ.

Читайте такожУ Женеві завершився важливий раунд переговорів США та РФ по "гарантіям безпеки""Один з уроків, поданих нам новітньою історією, полягає в тому, що коли до вас додому приходить Росія, то потім часом буває складно досягти її відходу", - відзначив Блінкен.

Протести у Казахстані

З початку 2022-го року по всьому Казахстану почалися масові хвилювання, спровоковані зростанням цін на паливо. Старт дав місто Жанаозен, відомий подіями 2011 року, коли поліція відкрила вогонь по протестувальникам. Спочатку мирні демонстрації з економічними вимогами поступово переросли в жорсткі протистояння з представниками влади, а соціальні питання змінилися вимогами політичних змін.

У ніч з 4 на 5 січня протест радикалізувався і призвів до сутичок, погромам магазинів і банків, захопленню і руйнуванню державних установ - були спалені мерія Алмати і колишня резиденція президента країни, - а також стріляниною в силовиків з відібраної в ході протестів табельної зброї.

У відповідь на дії вулиці, президент Казахстану Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва (який займав беззмінно пост з 1991-го року) і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів. Після радикалізації протестного руху Токаєв оголосив, що діятиме жорстко, ввів режим надзвичайної ситуації по всій країні, а після закликав на допомогу союзників по ОДКБ.

6 січня організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передові підрозділи російських військових вже приступили до виконання завдань в цій країні. До складу контингенту увійшли підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизстану. За словами посла Казахстану в Києві посол Дархана Калетаєва, число військових ОДКБ не перевищить 3 тисяч людина.

Водночас влада Киргизстану відмовилися долучити свої війська проти протестувальників у Казахстані. Режим НС триватиме в країні до 19 січня.