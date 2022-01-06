Дархан Калетаєв заявив, що в Казахстан прибудуть військові Вірменії, Киргизстану, Узбекистану і РФ.

Число іноземних військових ОДКБ, які перебуватимуть на території Казахстану, обмежений. Їх чисельність не перевищить 3 тисячі осіб.

Про це заявив посол Казахстану в Києві Дархан Калетаєв в ефірі Україна 24.

За його словами, зараз відбувається передислокація військових, їх кількість вже визначена - 3 тисячі осіб.

"Це з різних країн – Вірменії, Киргизстану, Узбекистану, Росії. Всі члени-учасники ОДКБ посилають свої сили. Загальна кількість - 3000", - заявив дипломат.

Читайте такожКиргизстан відмовився використовувати війська проти протестувальників у КазахстаніПри цьому Калетаєв запевнив, що більше або менше окресленого числа військових ОДКБ в Казахстані не буде.

"Газові" протести в Казахстані - що відомо

З початку 2022-го року по всьому Казахстану почалися масові хвилювання, спровоковані зростанням цін на паливо. Старт дав місто Жанаозен, відомий подіями 2011 року, коли поліція відкрила вогонь по протестувальників. Спочатку мирні демонстрації з економічними вимогами поступово переросли в жорсткі протистояння з представниками влади, а соціальні питання змінилися вимогами політичних змін.

У ніч з 4 на 5 січня протест радикалізувався і призвів до сутичок, погромам магазинів і банків, захопленню і руйнуванню державних установ - були спалені мерія Алмати і колишня резиденція президента країни, - а також стріляниною в силовиків з відібраної в ході протестів табельної зброї.

У відповідь на дії вулиці, президент Казахстану Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва (який займав беззмінно пост з 1991-го року) і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів. Після радикалізації протестного руху Токаєв оголосив, що діятиме жорстко, ввів режим надзвичайної ситуації по всій країні, а після закликав на допомогу союзників по ОДКБ.

6 січня організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передові підрозділи російських військових вже приступили до виконання завдань в цій країні. До складу контингенту увійшли підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

Режим НС триватиме в країні до 19 січня.

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