У Секретаріаті ОДКБ заявили, що передові підрозділи контингенту вже приступили до виконання завдань в Казахстані.

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передові підрозділи російських військових вже приступили до виконання завдань в цій країні.

До складу контингенту увійшли підрозділи з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії. Від Росії туди відправляються підрозділи Повітряно-десантних військ, йдеться в повідомленні на сайті ОДКБ. Там уточнили, що місія направляється в Казахстан на обмежений за часом період для стабілізації обстановки.

В даний час літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії здійснюється перекидання на територію Казахстану російської частини "миротворчого" контингенту.

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Головними завданнями "миротворців" ОДКБ стане охорона державних і військових об'єктів, а також надання сприяння казахстанським силовикам.

У Секретаріаті ОДКБ заявили, що передові підрозділи вже приступили до виконання завдань в Казахстані.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня до ОДКБ за допомогою у придушенні протестів звернувся президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Він назвав протести "терористичною загрозою, підривом діяльності держави і нападом на громадян". Токаєв заявив, що протестувальники "пройшли підготовку за кордоном", вони захопили аеропорт Алмати і п'ять літаків.

Після цього прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що організація прийняла рішення ввести "миротворчі" війська в Казахстан.

Протести в Казахстані

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській і Мангістауській областях з 5 по 19 січня введено надзвичайний стан. В Алмати також почалась антитерористична операція.