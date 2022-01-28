Порошенку раніше обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання / фото УНІАН, Денис Прядко

Київський апеляційний суд 28 січня розгляне апеляцію на рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Розгляд скарг прокурора та сторони захисту нардепа від ЄС розпочнеться об 11:00 у залі судових засідань № 201.

Під Апеляційним судом Києва готуються до візиту прихильників Порошенка, там встановлюється імпровізована сцена. Також під будівлею вже стоять правоохоронці.

Під будівлею суду монтують сцену / фото Сьогодні
Під будівлею суду монтують сцену / фото Сьогодні

Рішення Печерського райсуду щодо Порошенка

Печерський райсуд 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Також він мав здати паспорти слідчому і прибувати до нього за першим викликом.

Адвокати та прокурори оскаржили відповідне рішення суду.

Раніше, 6 січня 2022 року, Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

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Нагадаємо, ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України. Порошенко - один з фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 і ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

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