Від самого ранку під будівлею суду вже встановлюють імпровізовану сцену.

Київський апеляційний суд 28 січня розгляне апеляцію на рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Розгляд скарг прокурора та сторони захисту нардепа від ЄС розпочнеться об 11:00 у залі судових засідань № 201.

Під Апеляційним судом Києва готуються до візиту прихильників Порошенка, там встановлюється імпровізована сцена. Також під будівлею вже стоять правоохоронці.

Рішення Печерського райсуду щодо Порошенка

Печерський райсуд 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Також він мав здати паспорти слідчому і прибувати до нього за першим викликом.

Адвокати та прокурори оскаржили відповідне рішення суду.

Раніше, 6 січня 2022 року, Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

Читайте такожПорошенко відзначився епічною обмовкою у Раді (відео)

Нагадаємо, ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України. Порошенко - один з фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 і ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Вас також можуть зацікавити новини: