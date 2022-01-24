Захист порекомендував екс-президенту в майбутньому відмовитися від будь-якої співпраці зі слідством.

Захист екс-президента Петра Порошенка повідомив, що перехресний допит Порошенка та ще одного фігуранта "вугільної" справи нардепа Віктора Медведчука запланований на 25 січня. У Державному бюро розслідувань вже спростували ці відомості.

Як передає кореспондент УНІАН, про проведення перехресного допиту сьогодні, 24 січня, на брифінгу заявив адвокат екс-президента Ілля Новіков.

"Нам також повідомляють неофіційно..., що начебто на завтра запланований так званий перехресний допит Порошенка та Медведчука", – зазначив він.

Офіційної повістки на цей допит Порошенко не отримав.

"Порошенко вже надав покази у червні минулого року по цій справі. І від будь-якої співпраці зі слідством в майбутньому ми маємо намір відмовитися..., якщо не буде законного завчасного повідомлення про призначення таких допитів... Показань по суті не буде", – заявив Новіков.

Читайте такожЗМІ показали, як Порошенко "святкує" рішення суду в ресторані (фото)Він зауважив, що повідомляти про допит слідчі мають за три дні (без урахування дня самого допиту).

Державне бюро розслідувань повідомляє, що на даний час вказана слідча дія не запланована і проводитися 25 січня 2022 року не буде.

Нагадаємо, 24 січня у ДБР заявили, що Петро Порошенко не виконав рішення суду та не здав у відповідні органи документи для виїзду за кордон.

Захист Порошенка спростував повідомлення ДБР та заявив, що екс-президент здав документи для виїзду за кордон.

Адвокат Ігор Головань зазначив, що особисто здав паспорти Порошенка вранці 24 січня.

Довідка УНІАН. ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Порошенко є одним з фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з кола представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня 2022 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

19 січня суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, хоча прокурор просив взяти екс-президента під варту з альтернативою близько 1 млрд грн застави.

Адвокати та прокурори оскаржили відповідне рішення суду.

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