Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Олексій Соколов.

Печерський районний суд Києва обрав екс-президенту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Олексій Соколов.

Суд зобов'язав екс-президента здати паспорти для виїзду за кордон.

Під час попереднього засідання 17 січня прокурори просили суддю взяти Порошенка під варту з можливістю внесення застави у розмірі близько 1 мільярда гривень.

Проте увечері в понеділок слідчому судді Олексію Соколову стало зле у залі суду – й оголошення рішення перенесли на середу, 19 січня.

Читайте такожНе можна залишити Росію безкарною, аби не відкрити "скриньку Пандори" - БлінкенЗапобіжний захід Порошенку обирали у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Порошенка підозрюють в тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за статтями про фінансування тероризму, держзраду й створення терористичної організації.

Раніше у рамках цієї справи про держзраду про підозру повідомили про підозру депутату від "ОПЗЖ" й куму Путіна Віктору Медведчука. Ще одного фігуранта, міністра енергетики 2014-2016 рр., Володимира Демчишина оголосили в розшук.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

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