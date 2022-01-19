Обраний запобіжний захід "не забезпечить належної поведінки підозрюваного", вважає обвинувачення.

У Державному бюро розслідувань заявили про наявність підстав для оскарження запобіжного заходу, обраного судом Петру Порошенку.

Позиція оприлюднена на офіційному сайті відомства.

У відомстві наголосили, що в ухвалі щодо обрання запобіжного заходу слідчим суддею "констатовано законність та обґрунтованість підозри Порошенку П.О. в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях".

"Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п'ятому Президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка",- йдеться в повідомлені ДБР.

"У сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження", - зазначили у відомстві не оголошуючи про план подавати апеляцію.

Читайте такожПрихильники Порошенка завершили мітинг під Офісом президента (фото, відео)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 січня, Печерський районний суд Києва обрав екс-президенту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Сторона обвинувачення просила суд взяти екс-президента під арешт із можливістю внесення близько 1 млрд грн застави.

На Порошенка судом покладені обов’язки:

прибуття за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

не відлучатися з міста Києва ти Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Раніше адвокати Порошенка заявляли про намір оскаржити обраний їхньому підзахисному запобіжний захід.

Справа проти Порошенка - що треба знати

Запобіжний захід Порошенку обирали у справі про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

Порошенка підозрюють у тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "Л/ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за статтями про фінансування тероризму, держзраду і створення терористичної організації.

Раніше цій справі про підозру повідомили про підозру депутату від "ОПЗЖ" і куму Путіна Віктору Медведчуку. Ще одного фігуранта, міністра енергетики 2014-2016 рр., Володимира Демчишина оголосили в розшук.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

Вас також можуть зацікавити новини: