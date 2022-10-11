За словами білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, українці і білоруси - не вороги один одному, а Лукашенко й Путін є воєнними злочинцями.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська запропонувала президенту Володимиру Зеленському встановити дипломатичні відносини між Україною і її Об'єднаним перехідним кабінетом Білорусі.

Про це вона сказала в своєму відеозверненні, опублікованому на YouTube-каналі.

"Ми пропонуємо Україні та українському народу збудувати альянс з демократичною Білоруссю. Вести боротьбу разом і підтримувати білоруський супротив. Об'єднаний перехідний кабінет готовий до співпраці з Україною та встановлення дипломатичних і політичних відносин. Ми готові діяти разом з Україною, тому що без вільної України не може бути вільної Білорусі та Європи", - сказала Тихановська.

Опозиціонерка переконана, що Росія програє війну, а Україна відновить свою територіальну цілісність й захистить незалежність. Вона зазначає, що Лукашенко - це ганьба Білорусі, і замість нього рішення ухвалюють у Кремлі.

"Білоруси увесь цей час будуть із народом України. Білоруси - це не Лукашенко. Лукашенко - це ганьба моєї країни. Він надав дозвіл на запуск ракет з території Білорусі по українських містах. Він анонсував розгортання спільного угруповання військ з Путіним і допустив, щоб на території Білорусі було ще більше російських військ. Він і Путін втягують нашу країну у війну та брешуть, що загроза йде з боку України. Лукашенко уже не ухвалює рішень, замість нього це робить Кремль", - сказала Тихановська.

За її словами, українці і білоруси - не вороги один одному.

"Українці й білоруси на одному боці воюють з одним і тим же злом. Лукашенко й Путін - воєнні злочинці, і вони мають понести відповідальність за тисячі невинуватих жертв. А Білорусь має вийти з військових, політичних і економічних союзів з Росією, які перешкоджають національним інтересам країни", - зазначила Тихановська.

Опозиція Білорусі

Світлана Тихановська - в минулому домогосподарка і дружина політичного блогера Сергія Тихановського.

Під час протестів в країні в 2020 році у зв'язку з фальсифікацією президентських виборів втекла до Литви - через великі ризики бути схопленою силовиками Лукашенка.

Наразі саме Тихановська представляє демократичне крило білоруської політики. Її чоловік ув'язнений режимом на батьківщині.

Роль Білорусі у війні в Україні

Росія з початку повномасштабної військової агресії проти України активно використовує Білорусь. Її Путін використовує як плацдарм для запуску ракет. Також звідти заходили війська для штурму Києва. Раніше начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявляв, що Лукашенко боїться безпосередньої участі Білорусі в розв'язаній Росією війні проти України, і він зробить все, щоб цього уникнути.

Диктатор Лукашенко 10 жовтня повідомив про розгортання спільного угруповання військ Росії та Білорусі на кордоні з Україною "у зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави".

За даними Генштабу, ознак формування наступальних угруповань на території РБ і пересування військ на кордоні з нашою країною не спостерігається.

В Офісі президента України задалися питанням, чи готові в Білорусі до наслідків власних рішень.

11 жовтня в Білорусі почали перевірку армії. Вона має комплексний характер і охоплює найважливіші питання перевірки готовності до виконання завдань за призначенням.

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