За її словами, ряди добровольців продовжують поповнюватися.

На боці України у війні з Російською Федерацією в білоруських батальйонах воюють 1,5 тисячі осіб.

Про це лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

За її словами, після початку повномасштабного вторгнення РФ багато білорусів захотіли допомогти українцям, був сформований батальйон.

"В даний час це 1,5 тисячі осіб. Насправді, він (батальйон - УНІАН) не один: їх кілька в різних містах, під наглядом української армії", - розповіла вона.

Тихановська підкреслила, що ряди бажаючих воювати на українській стороні продовжують поповнюватися.

"Багато в Білорусі хочуть допомогти Україні і в даний час проходять навчання в інших країнах. Скільки їх і де вони знаходяться, мені не дозволяється говорити. Часто це люди, які потребують навчання, тому що у них немає досвіду війни. Але напевно кількість білоруських бійців на боці України буде рости", - зазначила опозиціонерка.

Нагадаємо, раніше Світлана Тихановська заявила, що військове командування Збройних сил Республіки Білорусь отримувало наказ про напад на Україну. Вона розповіла, чому вищі офіцерські чини загальмували його.

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