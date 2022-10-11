Білорусь перевіряє свої Збройні сили/ t.me/modmilby

У Білорусі розпочато перевірку Збройних сил.

Про це повідомила прес-служба Міноборони Білорусі.

Зазначається, що перевірку розпочали сьогодні, 11 жовтня. Вона має комплексний характер і охоплює найважливіші питання перевірки готовності до виконання завдань із призначення.

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"Під час перевірки військові частини та підрозділи відпрацюють питання приведення в бойову готовність, здійснення маршу, розгортання у призначених районах з виконанням навчально-бойових завдань", - повідомили у відомстві.

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Участь Білорусі у війні 

З початку повномасштабного вторгнення Росія використовує Білорусь як плацдарм для авіаударів по Україні. 

Незважаючи на нещодавні заяви Лукашенка про те, що у Білорусі не проводитиметься мобілізація, ймовірність можливого нападу з боку Білорусі постійно обговорюється.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО вважають, що Лукашенко знаходиться перед вибором: або входити в конфронтацію з російським диктатором Путіним, або відправити на війну білоруську армію. У ЦПД вважають, що імовірність останнього сценарію досить висока.

10 жовтня Лукашенко заявив, що домовився з Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

В Офісі президента України задалися питанням, чи готові в Білорусі до наслідків власних рішень.

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