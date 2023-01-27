Тищенко зазначив, що вже другий день перебуває в Королівстві Таїланд "разом зі спеціалістами по регіону".

Народний депутат України Микола Тищенко, довкола якого розгорівся новий скандал через поїздку в Таїланд, стверджує, що "вищі керівники" і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія знали про його візит в Азію. Крім того, він має намір продовжити своє "відрядження", розпорядження на яке у Верховній Раді не підписували.

"У грудні на нараді нам, народним депутатам "СН", було поставлено задачу – розвиток дружніх взаємовідносин в напрямку Азії та Африки. Наприклад, у В’єтнамі української делегації не було з 2014 року. Тож наразі я дійсно перебуваю з відрядженням в Азії. Усі вищі керівники в курсі, як і голова моєї фракції. Триває війна, і ми лише виконуємо накази", – написав він у Facebook.

Тищенко нагадав, що є співголовою парламентської групи дружби із В’єтнамом. При цьомму зазначив, що "перша зупинка – Хошимін", але "з метою безпеки" розкаже про результати відрядження по приїзду в Україну.

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"У ході понад 2-тижневої роботи підписано відповідні документи", – додав депутат.

Тищенко розповів, що вже другий день перебуває в Королівстві Таїланд "разом зі спеціалістами по регіону".

"Результат: проведено зустріч з представниками королівської родини та досягнуто важливого дипломатичного погодження для підтримки України", – зазначив він.

При цьому нардеп не уточнив, що це за спеціалісти і про які домовленості йдеться. Він зазначив, що далі повертається до Вʼєтнаму, де "також будуть проведені робочі зустрічі в рамках групи дружби з моїми в’єтнамськими колегами-парламентарями".

"За наказом вищого керівництва Азійський напрямок наразі є одним з пріоритетних. В політику я прийшов завдяки президенту і виборцям, всі свої обіцянки перед якими я виконав. І надалі продовжу, незважаючи на жодні брудні технології, чітко виконувати поставлені Верховним Головнокомандуючим задачі. І не відступлю, адже його вектор повністю відповідає моєму прагненню побудувати гідну країну та єдину націю", – написав Тищенко.

Він каже, що його відрядження продовжиться, і він і далі продовжуватиме "налагоджувати дипломатичні стосунки на міжнародній арені для прискорення нашої Перемоги".

Поїздка Тищенка в Таїланд

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко вирушив у Бангкок на зустріч з українською громадою. Про "робочу" поїздку парламентар у своїх соцмережах не згадував. При цьому днями РНБО заборонила поїздки нардепів за кордон з недержавною метою. Після цього Миколу Тищенка виключили зі "Слуги народу".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не відряджав за кордоннародного депутата Миколу Тищенка.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що Тищенко самостійно домовився про зустріч з українською громадою в посольстві у Таїланді, хоча виїхав з України з іншою метою.

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