'Другого дня не буде': українська делегація достроково покинула США, - журналіст

Водночас американська сторона заявила про конструктивні дискусії та визначення напрямків подальшої роботи.

Переговори представників України, США, європейських країн і НАТО в Маямі щодо шляхів деескалації та завершення війни Росії проти України завершилися раніше, ніж планувалося. Другого дня зустрічей не буде. Про дострокове завершення переговорів повідомив старший кореспондент "Радіо Свобода" у Вашингтоні Алекс Рауфоглу.

"Другого дня не буде. Переговори в Маямі завершилися раніше, ніж планувалося", – написав журналіст.

Водночас спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що учасники зустрічі провели конструктивні обговорення можливих шляхів деескалації та завершення війни з Росією напередодні зими.

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За його словами, сторони розглянули широке коло питань. Зокрема, йшлося про короткострокові заходи з підготовки до зими, енергетичну стійкість, експорт зернових, гарантії безпеки та довгострокові домовленості щодо безпеки України й Європи.

Також учасники обговорили запобігання майбутнім конфліктам, підтримку післявоєнної відбудови та економічного розвитку України, зокрема її вступ до Європейського Союзу.

Віткофф наголосив, що продуктивний обмін думками допоміг визначити напрямки роботи перед наступними контактами США з Росією.

Переговори у Маямі: що передувало

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував переговори української делегації у США. До її складу увійшли голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

Напередодні зустрічі видання Axios із посиланням на американських та українських посадовців повідомило, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують представити в Маямі "нові ідеї та пропозиції" для виходу з дипломатичного глухого кута.

Однак переговори відбулися на тлі суперечливих заяв і рішень Вашингтона щодо Росії. 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про "надзвичайно успішну розмову" з російським правителем Володимиром Путіним і домовленість щодо скасування санкцій з російського дизельного пального.

Володимир Зеленський різко розкритикував цей крок, назвавши його "абсолютно жахливим". За словами українського президента, такий "подарунок Путіну на день народження" забезпечить Росії додаткові мільярди для продовження війни.

Також Зеленський заявив, що українську переговорну команду у США використовують як "ширму" на тлі домовленостей Трампа з Путіним щодо постачання пального.

Крім того, помічник російського правителя Юрій Ушаков повідомив, що під час телефонної розмови з Трампом Путін відкинув можливість мирних переговорів. За його словами, Росія продовжуватиме бойові дії, доки не досягне "всіх своїх цілей".

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