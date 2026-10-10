Під час розмови Путіна і Трампа ніхто не хотів першим класти слухавку, - Ушаков

За його словами, терміни зустрічі Путіна і Трампа ще не обговорювалися, але обидва лідери мають намір прибути на саміт АТЕС у КНР.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив, що не може в деталях розповісти про телефонну розмову кремлівського диктатора Володимира Путіна з очільником Білого дому, але додав, що ніхто з них не хотів першим класти трубку, повідомляють росЗМІ.

Ушаков розповів, що Трамп "тепло" привітав Путіна з днем народження, яке було 7 жовтня.

"Під час розмови Трамп тепло привітав Путіна з днем народження, неформально побажав йому успіхів і благополуччя, а також передав вітання від першої леді", - поділився помічник Путіна.

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Зокрема, вони обговорили постачання російських нафтових продуктів на ринки США та світу.

Також вони домовилися, що уповномавжена РФ з прав людини Яна Лантратова буде постійно підтримувати зв’язок з апаратом Меланії Трамп щодо ситуації в Олешках, Херсонської області, які перебувають під російською окупацією. Там виникла гуманітарна катастрофа через блокування Росією гуманітарної допомоги мешканцям.

"Під час розмови з Трампом Путін висловив подяку першій леді США за її внесок у возз’єднання сімей", - зауважив Ушаков.

За його словами, терміни зустрічі Путіна і Трампа ще не обговорювалися, але обидва лідери мають намір прибути на саміт АТЕС у КНР. За даними, він відбудеться 18 та 19 листопада цього року.

"Путін наголосив, що цінує увагу, яку Трамп і його команда приділяють діалогу з Росією", - наголосив помічник президента РФ.

Вказується, що Путін висловив думку, що з Іраном можна та треба домовлятися й що можливості дипломатії ще не вичерпані.

"Під час розмови Путіна і Трампа ніхто не хотів першим класти слухавку", - заявив Ушаков.

Зеленський відреагував на послаблення санкцій РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку президента України, послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості з нею є очевидною слабкістю. Зеленський наголосив, що це рішення вигідне Росії, й вона "вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу". Президент наголосив, що Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і американська команда знає про цю позицію. На його думку, "подарунки Путіну не спрацюють на мир", Росія "віддячить" за дизель подальшим терором та підлостями.

Також ми писали, що Зеленський вважає нечесними і не партнерськими дії президента США Дональда Трампа стосовно України через домовленість з Путіним щодо продажу мільйонів тонн російського дизелю на світові ринки. Він зауважив, що саме в цей час українська переговорна команда перебуває у Флориді з дводенним візитом з метою переговорів з американською командою щодо "закінчення цієї страшної війни, як мінімум, щодо припинення вогню". Тому, на думку президента США, Америка дає можливість Росії заробити додаткові кошти на війну проти України завдяки експорту дизелю. Зеленський висловив думку, що українську команду використовують просто як ширму.

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