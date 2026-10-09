Віткофф і Кушнер полетять у Москву з 'новими ідеями' щодо миру в Україні, - Axios

США прагнуть досягти дипломатичного прориву до настання зими, тож наприкінці жовтня американські представники можуть знову вирушити до Москви.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планують представити нові ідеї для виходу з глухого кута в російсько-українській війні. Наприкінці жовтня вони можуть знову відвідати Москву, щоб провести переговори з Володимиром Путіним, повідомляє Axios.

У п’ятницю, 9 жовтня, у Маямі мають відбутися переговори Віткоффа та Кушнера з українською й європейською делегаціями. Американські представники планують представити "нові ідеї та пропозиції", які допоможуть подолати глухий кут у переговорах щодо завершення війни.

За даними Axios, адміністрація Дональда Трампа прагне досягти дипломатичного прориву до проміжних виборів у США та настання суворої зими в Україні.

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Яке припинення вогню пропонують США

Однією з цілей переговорів є досягнення часткового припинення вогню, яке передбачатиме зупинення атак на енергетичну інфраструктуру та зерновий сектор. Україна вже заявила про готовність до такого кроку, однак Росія поки що не демонструє значного бажання погодитися на цю пропозицію.

"Всі вони нервуються через майбутню зиму. Зима буде важкою, якщо війна не припиниться. Тому США намагаються виступити посередниками між сторонами з метою вироблення єдиної пропозиції", – зазначило американське джерело.

У четвер, 8 жовтня, Віткофф і Кушнер зустрілися з Дональдом Трампом. Вони представили йому останню американську пропозицію та отримали його оцінку напередодні переговорів у Маямі, які, як очікується, триватимуть два дні.

Серед питань, які планують обговорити, – гарантії безпеки для України, план повоєнного відновлення та інші аспекти війни.

Що може підштовхнути Путіна до переговорів

Український чиновник у коментарі Axios зазначив, що, попри скептицизм у Києві, на позицію Москви можуть вплинути два чинники: наближення проміжних виборів у США та зацікавленість Росії у скасуванні санкцій.

На думку співрозмовника видання, це може спонукати Путіна погодитися на певний формат припинення вогню. Водночас конкретних домовленостей щодо припинення бойових дій наразі не оголошували.

За інформацією Axios, наприкінці жовтня Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть вирушити до Москви для продовження переговорів із російським керівництвом.

Що відомо про переговори в Маямі

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що 9 та 10 жовтня в Маямі відбудуться переговори української та американської делегацій. Українська сторона планує закликати США посилити тиск на Москву.

Також на зустрічах мають обговорити активізацію дипломатичних зусиль і можливість підготовки тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії.

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