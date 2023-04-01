Виселення УПЦ МП, а також вручення Павлу підозри в РПЦ називають "беззаконням" і "знищенням Української церкви".

РПЦ, яка благословила війну в Україні, заступилася за екс-намісника Києво-Печерської лаври Павла, якому напередодні вручили підозру, в тому числі, щодо статті про виправдання агресії Росії.

Джерело "РИА Новости" в РПЦ заявило, що дуже сподівається на звернення московського попа у міжнародні організації: "Хотілося б вірити, що владиці Павлу вдасться звернутися у міжнародні правозахисні структури, проте надій на те, що вони допоможуть, все менше".

Виселення УПЦ МП, яка намагається себе публічно відокремити від РПЦ, а також вручення Павлу підозри у Російській Православній церкві називають "беззаконням" і "знищенням Української церкви", яка "несла своє служіння" в святинях "протягом багатьох століть".

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"Переміщення владики Павла під домашній арешт має просту і цинічну мету перешкодити йому у несенні служіння і перешкодити захистити тих віруючих, які мають намір відстоювати свої права, в тому числі право молитися в належній їм святині", - сказав він.

Підозра Павлу Лебедю "Мерседесу" - що відомо

Сьогодні вранці, 1 квітня, співробітники СБУ вручили митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю ("Мерседесу") підозру за двома статтями - про розпалювання релігійної ворожнечі та виправдання російської агресії.

Також Павла викликали на допит, за результатами якого московському попу визначать відповідний запобіжний захід.

Пізніше в СБУ оприлюднили записи розмов Павла Лебедя. Наприклад, вдалося записати, як "Мерседес" радів окупації Херсона, а вторгнення РФ називав "війною Америки і Росії". Більш того, митрополит звинувачував в агресії саму Україну, а тероборону називав "виродками".

У будинку Лебедя тривають обшуки. Оперативники показали перші кадри з території маєтку митрополита. Судячи зі знімків, екс-намісник лаври жив дуже нескромно.

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