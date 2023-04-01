Після допиту буде вирішуватись питання про обрання Павлу Лебідю запобіжного заходу.

Митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла Лебідя викликають на допит. Про це повідомляється на сайті УПЦ МП "Свята Успенська Києво-Печерська Лавра".

Зазначається, 1 квітня близько 7:30 працівники СБУ вручили підозру "наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Вишгородському і Чорнобильському Павлу".

Також на 12:00 Лебідя викликали на допит, після чого буде вирішуватись питання про обрання запобіжного заходу.

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У його будинку тривають обшуки.

Підозра митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю "Мерседесу" - що відомо

Сьогодні зранку 1 квітня співробітники СБУ вручили екс-настоятелю лаври Павлу Лебедю "Мерседесу" підозру, про що повідомив сам піп.

За даними джерела УНІАН, Лебідю вручено підозру за статтями 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) і 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

У своїх виступах Павло неодноразово ображав керівництво і прихожан ПЦУ, а в останньому відеозверненні до Зеленського навіть побажав його родині усіляких божих кар.

1 грудня 2022 року РНБО запровадила персональні санкції проти Лебедя та близько десяти інших священників УПЦ МП.

Відомо, що під час серії обшуків у єпархіях Московського патріархату співробітники СБУ неодноразово знаходили російські пропагандистські матеріали і навіть російські паспорти.

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