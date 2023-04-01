Служба безпеки України заявила, що повідомила про підозру скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу (Паша Мерседес) на основі обґрунтованої доказової бази щодо його причетності до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.
Як зазначили в СБУ, встановлено, що митрополит Павло Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.
На підставі зібраних доказів Лебідю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
В СБУ також опублікували фрагменти особистих розмов одіозного митрополита Павла, які підтверджують висунуті йому звинувачення. В одній з розмов Павло радіє окупації Херсона, а вторгнення РФ називає "війною Америки і Росії до останнього українця".
"Вже сьогодні Херсон благовіствуй радость велію, там уже і прапори російські скрізь... Люди довольні. Он показують, я то не вмію, слава Богу, і не хочу, а показують по Інтернеті. Ось і все. Звісно, не поступляться (російські окупанти - УНІАН). Колись казали, що буде війна Америки і Росії до останнього українця. Ще небагато залишилося. Зразу попереджую, не будь десь близько, де є якась частина, там, щось таке, якийсь завод", - казав митрополит неназваному співрозмовнику.
У ще одній розмові, опублікованій СБУ, Павло каже, що Україна винна у тому, що РФ розпочала війну, бо нібито "спровокувала Москву".
"Пишуть сьогодні в ютубі, лупанули по тих лабораторіях американських в Києві і Одесі, щоб аж від них пил розлетівся... Знищують Україну повністю. Ну, ці б'ють по повній (росіяни - УНІАН), а ці ж провокують (українці - УНІАН)", - заявив Павло.
У ще одному перехопленні одіозний митрополит заявив, що у західних регіонах "нема українців". За його божевільною версією, все це "Польща та Угорщина", а "Україною там ніхто не дихає".
Крім того, під час розмови з неназваною жінкою митрополит називає терроборону "ублюдками" (українською "виродками" - УНІАН).
В окремих перехопленнях митрополит не приховує, що підтримує зв'язок з Москвою, попри вторгнення РФ, а також просить молитися за московського патріарха.
Окрім персональних розмов, митрополит у публічних зверненнях розпалював міжрелігійну ворожнечу. Фрагмент його скандальних звернень також опублікували в СБУ.
Підозра скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу
1 квітня працівники СБУ вручили екс-настоятелю лаври Павлу Лебедю "Мерседесу" підозру. За даними джерела УНІАН, Лебідю вручено підозру за статтями:
- 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
- 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.
Лебідя викликали на допит, саме зараз він і триває. У його будинку тривають обшуки. Сам Павло заявив, що його нібито відправили під домашній арешт.