Митрополит не приховував, що підтримує зв'язок з Москвою, попри вторгнення РФ, а також просив молитися за московського патріарха.

Служба безпеки України заявила, що повідомила про підозру скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу (Паша Мерседес) на основі обґрунтованої доказової бази щодо його причетності до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.

Як зазначили в СБУ, встановлено, що митрополит Павло Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

На підставі зібраних доказів Лебідю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Відео дня

В СБУ також опублікували фрагменти особистих розмов одіозного митрополита Павла, які підтверджують висунуті йому звинувачення. В одній з розмов Павло радіє окупації Херсона, а вторгнення РФ називає "війною Америки і Росії до останнього українця".

"Вже сьогодні Херсон благовіствуй радость велію, там уже і прапори російські скрізь... Люди довольні. Он показують, я то не вмію, слава Богу, і не хочу, а показують по Інтернеті. Ось і все. Звісно, не поступляться (російські окупанти - УНІАН). Колись казали, що буде війна Америки і Росії до останнього українця. Ще небагато залишилося. Зразу попереджую, не будь десь близько, де є якась частина, там, щось таке, якийсь завод", - казав митрополит неназваному співрозмовнику.

У ще одній розмові, опублікованій СБУ, Павло каже, що Україна винна у тому, що РФ розпочала війну, бо нібито "спровокувала Москву".

"Пишуть сьогодні в ютубі, лупанули по тих лабораторіях американських в Києві і Одесі, щоб аж від них пил розлетівся... Знищують Україну повністю. Ну, ці б'ють по повній (росіяни - УНІАН), а ці ж провокують (українці - УНІАН)", - заявив Павло.

У ще одному перехопленні одіозний митрополит заявив, що у західних регіонах "нема українців". За його божевільною версією, все це "Польща та Угорщина", а "Україною там ніхто не дихає".

Крім того, під час розмови з неназваною жінкою митрополит називає терроборону "ублюдками" (українською "виродками" - УНІАН).

В окремих перехопленнях митрополит не приховує, що підтримує зв'язок з Москвою, попри вторгнення РФ, а також просить молитися за московського патріарха.

Окрім персональних розмов, митрополит у публічних зверненнях розпалював міжрелігійну ворожнечу. Фрагмент його скандальних звернень також опублікували в СБУ.

Підозра скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу

1 квітня працівники СБУ вручили екс-настоятелю лаври Павлу Лебедю "Мерседесу" підозру. За даними джерела УНІАН, Лебідю вручено підозру за статтями:

161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Лебідя викликали на допит, саме зараз він і триває. У його будинку тривають обшуки. Сам Павло заявив, що його нібито відправили під домашній арешт.

Вас також можуть зацікавити новини: