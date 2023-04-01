Слідчі знайшли багато цікавих речей.

Служба безпеки України підтвердила вручення підозри митрополиту УПЦ МП Павлу (Паша Мерседес) та обшуки у його помешканні.

Як повідомили у прес-службі СБУ, після вручення підозри слідчі провели невідкладний обшук у приміщеннях, де мешкав скандальний митрополит.

Зважаючи на фото, Павло мешкав у двоповерховому особняку з помпезним інтер'єром у стилі бароко.

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Слідчі знайшли ікони, картини та статуетки, оздоблені камінням і металами, схожими на срібло та золото.

Серед знахідок знайшли невідому річ із вигравійованим гербом Росії. На фото видно двоголового орла з коронами над головами.

Підозра митрополиту УПЦ МП Павлу

1 квітня працівники СБУ вручили екс-настоятелю лаври Павлу Лебедю "Мерседесу" підозру за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, а також за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацію її учасників.

Митрополита викликали на допит, саме зараз він і триває. У його будинку обшуки. Сам Павло заявив, що його нібито відправили під домашній арешт.

Служба безпеки України згодом підтвердила, що повідомила про підозру скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу та оприлюднила фрагменти його розмов, на яких базується слідство.

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