Цей візит - можливість Помпео продемонструвати свою підтримку воюючій Україні.

Екс-держсекретар США часів Трампа, можливий кандидат у президенти від республіканців Майк Помпео 3 квітня приїде в Україну, пише Politico, посилаючись на інформацію від трьох джерел.

Повідомляється, що цей візит - можливість Помпео продемонструвати свою підтримку воюючій Україні і виділитися серед своїх партійних суперників Трампа і ДеСантіса, які вже негативно висловилися про військову допомогу Україні.

У тексті публікації йдеться, що Помпео доведеться долати ризики безпеки, але це звичайні запобіжні заходи у країні, яка веде повномасштабну війну.

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Незрозуміло, чи зустрінеться Помпео із Зеленським і яким буде його маршрут.

Помпео – його позиція щодо війни в Україні

Ще влітку Помпео засудив російське вторгнення, закликавши Штати передати Україні важке озброєння, зокрема Abrams.

Майк Помпео – один з 10 потенційних кандидатів від Республіканської партії у президенти в 2024 році.

Що казали про Україну суперники Помпео – деталі

Конкурентами Помпео є екс-президент США Дональд Трамп і сенатор Флориди Рон ДеСантіс. Обидва негативно відгукувались про продовження військової допомоги Києву, щоби битися з російськими окупантами.

Водночас Трамп узагалі стверджував, що на місці Байдена віддав би шматок Україні Росії, тільки щоб припинити війну: "Я міг би домовитись. У гіршому випадку я міг би домовитися про те, щоб дати їм щось захопити, є певні райони, які, чесно кажучи, є російськомовними, але це була б угода".

Після слів ДеСантіса про "територіальну суперечку" між Україною та Росією американський сенатор під тиском своїх однопартійців був змушений різко змінити свою риторику, назвавши Путіна "бензоколонкою".

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