Україна підготує скоординований з партнерами проект резолюції Гененеральної асамблеї ООН про спецтрибунал для Росії.

Питання створення спеціального міжнародного трибуналу, який судитиме російське військово-політичне керівництво за злочин агресії проти України, обговорювалося сьогодні на нараді, яку провів президент України Володимир Зеленський.

Згідно з повідомленням Офісу глави держави, Зеленський підкреслив, що окупаційні російські війська в Україні вдаються до найтяжчих форм агресії: незаконна анексія територій, убивства, катування, зґвалтування мирного населення, геноцид, знищення об'єктів цивільної інфраструктури тощо.

"Трибунал необхідний для того, щоб покарати агресора, який розпочав неспровоковану війну проти нашої країни, і таким чином відновити справедливість", – зазначив президент.

За його словами, без покарання РФ за злочин агресії світова архітектура безпеки буде зруйнована й більше жодна країна не почуватиметься захищеною.

"Зеленський доручив напрацювати проект резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу, який був би скоординований із позицією партнерів України. Також на зустрічі було ухвалено рішення проаналізувати механізм формування трибуналу шляхом підписання низкою країн-партнерів відповідної міжнародної угоди. При цьому для решти держав залишиться можливість, не бувши засновниками трибуналу, підтримувати його діяльність та визнавати рішення", - зазначається в повідомленні ОП.

Спецтрибунал для росіян - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21-22 березня у Страсбурзі збирались представники 33 держав, що співпрацюють над створенням спецтрибуналу щодо злочинів Росії в Україні.

Раніше, 19 січня Європейський парламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема для Володимира Путіна, за злочини та агресію проти українців.

26 січня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, яка закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага.

9 лютого президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-членів Європейського Союзу підтримати трибунал проти Російської Федерації і компенсаційний механізм за завдані нею збитки.

20 березня Зеленський заявив, що коло партнерів України, які готові працювати разом для покарання Росії за агресію, розширюється.

Станом на початок червня створення спецтрибуналу для російських окупантів підтримали вже 38 держав, серед яких країни Європи, США, Канада, Австралія та інші.

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