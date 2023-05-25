В Головному управління розвідки Міноборони вважають, що Гаага для Путіна неминуча, і краще, аби його туди доставили живим.

Президент Російської Федерації Володимир Путін серед російських воєнних злочинців є головною ціллю. Його планують доставити його у Гаагу для справедливого покарання за розв'язання повномаштабної війни проти України.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов прокоментував оприлюднену у німецькі газеті Welt інформацію про те, що президент РФ Володимир Путін і ватажок приватної військової кампанії "Вагнер" Євген Пригожин очолюють список людей, яких хочуть ліквідувати українські спецлужби.

"Я розумію, що є медійники, і це нормально, які підхоплюють і готують найбільш "смажені" факти, але в оригіналі (матеріалу газети Welt - УНІАН) було дещо по-іншому. Так, справді, Путін явний воєнний злочинець, як і вся його банда. І він дійсно - ціль номер один з точки зору затримання і доставлення до Міжнародного суду і Трибуналу в Гаагу", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що Україна є цивілізованою державою, яка діє цивілізованими методами.

"Зараз витрачати якісь надзусилля для того, щоби фізично ліквідувати людину, схожу на Путіна - ми можемо довго про це говорити, але це питання доцільності. А от необхідність затримати його як воєнного злочинця і його поплічників і доставити до міжнародного трибуналу - звичайно це питання справедливого покарання, яке буде реалізоване і обов'язково втілене. Гаага для Путіна неминуча. І у даній ситуації навіть краще, щоб він на цьому трибуналі був живий", - сказав Юсов.

Ліквідація Путіна - що сказали в ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що в Україні склали список росіян, яких можуть ліквідувати. Всі "цілі" несуть відповідальність за війну проти України, але перший у списку президент Російської Федерації Володимир Путін. Також в "чорний список" потрапив ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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