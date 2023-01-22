Подоляк назвав Росію "країною жебраків".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Російська Федерація здатна воювати лише з країнами, які не можуть дати відсіч агресії.

У мікроблозі Twitter він прокоментував останні скарги росіян щодо того, що партнери передають Україні зброю для захисту та звільнення тимчасово окупованих територій.

"Гігантська країна жебраків, що нагромадила тонни зброї, напала на набагато меншу країну і ниє: "Якби вам США, Британія, Європа зброю не давали, тоді ми б вас швидко…" Тобто РФ може воювати лише проти ультра/малих країн, які сповідують гандизм, непротивлення і не мають зброї..." - написав Подоляк.

Відео дня

Реакція Росії на зброю для України

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц на форму в Давосі сказав, що для закінчення війни в Україні Росія повинна програти.

Після цього екс-президент Росії Дмитро Медведєв назвав учасників форуму "недорозвиненими політичними тусовщиками" та пригрозив, що програш ядерної держави може спровокувати початок ядерної війни.

А керівник Російської Православної церкви Патріарх Кирило заявив, що бажання знищити Росію означатиме кінець світу.

20 січня відбулося восьме засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Попри те, що партнери не змогли одностайно ухвалити рішення про передачу німецьких танків Leopard 2, відомо, що Україна має отримати від союзників значну кількість озброєння.

Після "Рамштайну" Медведєв написав, що на Росію чекають непрості часи.

Вас також можуть зацікавити новини: