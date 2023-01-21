Політик зібрався "повторити перемогу" 1812-го.

Заступник голови Ради Безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що повномасштабна загарбницька війна, розв'язана росіянами проти України у 2022 році, – "нова Вітчизняна".

Так Медведєв прокоментував останні заяви головного дипломата ЄС Жозепа Борреля про необхідність нарощування військової допомоги Україні. Він у дусі російської пропаганди назвав українців нацистами і помріяв вголос і майбутню перемогу.

"Молодець все ж цей Боррель зі згаслим обличчям. Згадав, що наша країна перемогла Наполеона і Гітлера. Зауважте, це він сам провів аналогію. Відповідно, укронацисти і Західна Європа – прямі спадкоємці тих, хто воював з Росією. І війна, відповідно, з ними нова Вітчизняна. І перемога буде за нами. Як у 1812 і 1945-му", - цинічно заявив російський політик у своєму Telegram.

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Медведєв послався на заяву Борреля, що пролунала на форумі Nueva Economia Forum в Мадриді. Як пише іспанське видання Europa Press, під час свого виступу верховний представник ЄС із зовнішньої політики закликав країни світу надавати військову підтримку Україні, акцентувавши, що Росія ще не програла.

"Росія велика країна, велика нація, яка звикла боротися до кінця, майже програючи, а потім відновлюючись. Було б абсурдно думати, що Росія програла війну або що її збройні сили некомпетентні. Досі вона програвала війну, але у неї ще є величезні сили і можливості продовжувати", – заявив Боррель і згадав часи Наполеона і Гітлера.

Дискусія Борреля і Лаврова про паралелі між війною в Україні та Другою світовою війною

Раніше російський міністр закордонних справ Сергій Лавров оскандалився, заявивши, що політика США щодо Росії схожа з політикою Адольфа Гітлера щодо євреїв. Він також додав, що Захід нібито збирається "остаточно вирішити "російське питання". Ця заява викликала бурхливу реакцію серед європейських дипломатів, негативно відреагував і Ізраїль.

Жозеп Боррель, зокрема, заявив, що ці заяви Лаврова "абсолютно недоречні".

"Останні коментарі російського міністра закордонних справ Лаврова зі звинуваченням "Заходу" в прагненні "остаточного рішення" для Росії є абсолютно недоречними, позбавленими поваги і такими, що зневажають пам'ять шести мільйонів єврейського народу та інших жертв, яких систематично вбивали під час Голокосту. Це доповнює попередні антисемітські зауваження міністра Лаврова", - сказав Боррель.

Він також додав, що "не існує паралелей між злочинами нацистської Німеччини та міжнародною допомогою для України у захисті її території та народу проти невиправданої агресії".

"Росія здійснила вторгнення в суверенну сусідню країну, робить мішенню і вбиває цивільних щодня, із заявленою метою знищити країну і українську націю", – заявив Боррель.

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