В Офісі президента вважають, що світ отримав "пробоїну" у вигляді війни в Україні.

Російська агресія схожа на пробоїну в "глобальному кораблі", а Україна є саме тією частиною команди, яка намагається врятувати судно. Але іншим не вдасться просто перечекати. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Партнерам потрібно усвідомити істину: на жаль, на глобальному кораблі є пробоїна, і українська частина команди бореться за виживання судна. "Перечекати/відсидітися" не вийде", – написав він у своєму Твіттер.

За словами Подоляка, щоб врятувати "корабель", що символізує глобальний світ, потрібні злагоджені дії всіх.

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"А це означає танки, ракети, зброю, гроші та інше для України", – підкреслив він.

Поставки зброї в Україну

20 січня в Німеччині відбулася зустріч військових міністрів країн-партнерів України, на якій були анонсовані нові масштабні поставки зброї.

Попри низку хороших новин, "Рамштайн" приніс і велике розчарування. Німеччина так і не дала добро на поставки німецьких танків Leopard, в тому числі з інших країн, чого дуже хочуть в Україні.

Президент Зеленський зазначив, що рішення стосовно танків потрібно ухвалити обов'язково, оскільки без цих поставок війна затягується, а люди продовжують гинути.

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