Він заявив про погрози "всьому роду людському".

Керівник Російської Православної церкви Патріарх Кирило заявив, що будь-яке бажання знищити Росію означатиме кінець світу.

У своїй проповіді він заявив, що вірить, що "Господь не залишить" Росію, її владу, президента і армію. За його словами, сьогодні виникають дуже великі загрози миру, Росії "і всьому роду людському".

"Тому що у якихось божевільних людей з'явилася думка про те, що велику державу російську, що володіє потужною зброєю, населену дуже сильними людьми, які з покоління в покоління завжди були мотивовані на перемогу, які не здалися ніколи жодному ворогові, які завжди виходили переможцями, що їх можна в нинішніх умовах або перемогти, або, як тепер кажуть, переформатувати, тобто нав'язати їм якісь цінності, які навіть і цінностями назвати неможливо, для того, щоб вони були як всі", - сказав він.

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Реакція Росії на допомогу Україні

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц на форму в Давосі заявив, що для закінчення війни Росія повинна програти.

20 січня відбудеться восьме засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Коментуючи майбутню зустріч, колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову вибухнув погрозами. Він назвав учасників форуму в Давосі "недорозвиненими політичними тусовщиками" і заявив, що програш ядерної держави в звичайній війні може спровокувати початок ядерної.

Водночас екс-прем'єр Британії Борис Джонсон висміяв погрози Медведєва і закликав не вірити йому.

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