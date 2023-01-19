Політик пригрозив ядерною війною, наголосивши, що РФ нібито програти не може.

Опальний заступник голови Ради Безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову зажурився через постачання Україні важкого озброєння та ударних систем. У відповідь він традиційно почав погрожувати ядерною війно.

Як написав Медведєв у Telegram, питання постачання Україні важкого озброєння та ударних систем обговорять вже завтра на базі Рамштайн. Скандального політика обурює така інтенсивність обговорення допомоги для України "І це відразу після форуму в Давосі, де недорозвинені політичні тусовщики як мантру повторювали: "Щоб досягти миру, Росія має програти", - занив Медведєв.

Втім, у нього є власний "елементарний висновок" для політиків, які допомагають Україні. "Програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок війни ядерної. Ядерні держави не програвали великих конфліктів, від яких залежить їх доля. Адже це має бути очевидно будь-якій людині. Навіть західному політику, який зберіг хоч якісь сліди інтелекту", - заявив істеричний Медведєв.

Відео дня

Україна починає отримувати наступальне озброєння

Допомога Україні вийшла на новий рівень. Відтепер партнери та союзники передаватимуть українським воїнам наступальне озброєння. Процес запустили США, оголосивши про найбільший пакет військової допомоги для України у розмірі близько 3 мільярдів доларів, куди, серед іншого, уперше ввійшли БТР Bradley. У наступний пакет допомоги від США можуть ввійти броньовані машини Stryker

Між Польщею, Францією та Німеччиною тривають дискусії щодо поставки Україні танків Leopard. Оскільки до цього канцлер ФРН Олаф Шольц стверджував, що Берлін "не піде на це один".

Водночас Британія готується до передачі Україні важких танків Challenger 2 - основних бойових танків британської армії.

Партнери також посилили ППО України. Німеччина пообіцяла ще одну батарею протиракетних комплексів Patriot, а Канада готується до закупівлі додаткових систем NASAMS для України.

20 січня відбудеться наступне засідання з оборони у форматі "Рамштайн", за результатами якого Україна очікує, зокрема, більше танків від Заходу.

Вас також можуть зацікавити новини: