У чернетці проекту йшлося про повернення Україні всіх її територій та заморозки кримського питання.

Одна з країн-посередниць у переговорах України та Російської Федерації напередодні саміту "Великої двадцятки" передала Володимиру Путіну чорновий варіант можливої мирної "угоди". У проекті говорилося, що російські війська повинні піти з усіх українських територій.

"Напередодні саміту G20 в колах американських спецслужб, Путін отримав від однієї з країн-посередниць рамку можливої "угоди", - повідомляє Українська правда.

Відзначається, що суть угоди полягала в тому, що всі тимчасово окуповані території повинні були повернуться під контроль Києва, в тому числі і Донбас.

Відео дня

Водночас питання Криму запропонували винести "за дужки", а всі переговори з приводу півострова заморозити на сім років, як й питання про вступ України до НАТО.

Крім того, цей варіант передбачав припинення ракетних обстрілів України, що повинно було підтвердити серйозність наміру Москви. Дана пропозиція втратила свою актуальність після масованого ракетного удару по українських містах під час саміту G20.

Саміт "Великої двадцятки" - що відомо

Зустріч лідерів G20 пройшла 15 і16 листопада на індонезійському острові Балі. При цьому довгий час не було відомо, чи відвідає президент Росії Володимир Путін саміт. Пізніше з'ясувалося, що російську делегацію очолив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Крім того, 16 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що йому передали сигнали від президента РФ про готовність до мирних переговорів. У зв'язку з цим глава Української держави запропонував публічну форму переговорів, але в Москві відповіли, що такого не буває.

За словами Зеленського, формула миру, яку пропонує Україна, дуже чітка, а кожен її пункт опрацьований.

Вас також можуть зацікавити новини: