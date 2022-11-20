Валерій Соловей нагадав про пропозицію РФ про переговори без попередніх умов, що є великим зрушенням.

Вашингтон передав Москві інформацію про "формулу" мирної угоди з Україною. США закликали президента України Володимира Зеленського проявити реалізм у питанні Криму

"Американці запропонували залишити статус Криму невирішеним на 7 років, і протягом цього часу вести переговори. Відомо з кількох джерел, що в цьому посланні говорилося: "Якщо ви відповісте ескалацією, ми будемо це сприймати як відмову. Відповідно, умови нових пропозицій будуть посилюватися", - зазначив російський публіцист Валерій Соловей в інтерв'ю УНІАН

При цьому він вказав, що відповіддю Москви стала подальша ескалація ситуації в Україні

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"Це була відповідь Російської Федерації і конкретно президента Путіна. Російський істеблішмент в принципі був би не проти розглянути ці пропозиції і прийняти їх, тому що там гарантувалася свобода, безпека і збереження активів для еліти. Володимир Володимирович вирішив показати, що він такий справжній пітерський. Як свого часу в одному куплеті співалося: "Радянська малина ворогові дала відповідь, радянська малина сказала дружно: Ні!"- пояснив експерт.

Крім того, публіцист нагадав, що речник МЗС РФ Марія Захарова говорила про переговори без попередніх умов, що є великим зрушенням у російській позиції.

"До вересня йшлося про те, що вони підуть на переговори тільки на їхніх умовах. Там було багато чого. Не так багато, як до 24 лютого, але достатньо. І коли раптом російська сторона заявила про готовність до переговорів без попередніх умов, це означало не тільки настійне прохання до українських "бандерівських партнерів", а знаменувало істотне зрушення. Звичайно, додаткові умови могли бути пред'явлені в ході переговорів. Це Крим, Донбас і сухопутний коридор до Криму. Але це суттєве зменшення переговорних позицій, тобто вони готові були відмовитися від нових територій", - пояснив Соловей.

Також він розповів, що є шість країн, які готові стати гарантами миру, і зазначив, що гарантами виступають і ЗСУ.

"Формула миру, яку запропонували Кремлю, фактично була сприйнята як пропозиція про капітуляцію. Там йдеться про демілітаризацію Криму, а також кордонів РФ з Україною та Білорусі з Україною. Так ось, американці запропонували створити демілітаризовану зону на кордоні глибиною 100 км.там не повинно бути з російського боку важкого озброєння", - підсумував публіцист.

"Формула" миру для України - що відомо

Президент України Володимир Зеленський 16 листопада заявив, що західні партнери передали сигнали від російського лідера Володимира Путіна про готовність сісти за стіл переговорів. При цьому лідер української нації запропонував публічну форму переговорів. У свою чергу в Росії відповіли, що таких переговорів не буває

Крім того, в українській розвідці повідомили, що військові невдачі окупантів посилюють бажання Кремля піти на переговори, але спочатку треба очистити Україну від російських загарбників.

Зеленський заявив, що українська формула миру дуже чітка, і кожен її пункт абсолютно опрацьований. При цьому він закликав лідерів іноземних держав допомогти Києву реалізувати її.

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