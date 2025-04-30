За словами дипломата, під час процесу розширення ЄС часто виникають труднощі.

Якщо теперішній темп підготовки України до вступу в Європейський Союз збережеться, що є реальні шанси того, що наша держава зможе стати членом блоку до 2030 року. Таку думку висловила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю "РБК-Україна".

Дипломат нагадала, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже заявляла про 2030 рік як реалістичну мету, однак Матернова попередила, що такий процес буде не простим.

"Якщо нинішній темп підготовки збережеться, то це - все ще реалістична мета. Але хочу підкреслити: будуть проблеми, затримки, відхилення від маршруту. Для нас, хто працює всередині системи, це не так вже й лякає - така вже природа цього процесу. Так, іноді буває складно. Це трапляється", - наголосила вона.

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Посол підкреслила, що під час процесу розширення ЄС часто виникають труднощі.

"У випадку з розширенням, як і в багатьох інших політиках, потрібен час, щоб дійти згоди, але зазвичай ми її досягаємо", - запевнила Матернова.

Вступ України до ЄС - останні новини

Як писав УНІАН, раніше майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав умову для вступу України до Євросоюзу. За його словами, обіцянка членства України в ЄС, як і перспектива вступу до НАТО залишаються чинними, однак, аби цього досягти, спершу повинна припинитися війна.

Водночас ЄС, Данія, Литва та Швеція запустили Програму Ukraine2EU для підготовки вступу України до ЄС. Ця програма розрахована на три роки та має бюджет у 16,7 млн євро.

"Попри жорстоку агресію Росії, Україна впроваджує сміливі реформи та впевнено рухається до членства в ЄС. Європа повністю підтримує цей рішучий і трансформаційний шлях. Програма Ukraine2EU допоможе залучити найкращу експертизу держав-членів ЄС, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку на шляху до європейського майбутнього", - наголосила єврокомісарка з питань розширення Марта Коc.

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