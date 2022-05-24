За словами дипломата, зараз Європа замислюється над тим, з якою Росією їй доведеться спілкуватися надалі.

Президента України Володимира Зеленського в Європі неодноразово підводили до думки, що у війні проти агресора Україна має дати президенту РФ Володимиру Путіну можливість "зберегти обличчя".

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив міністрзакордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін.

За словами Клімкіна, пропозиція, озвучена президентом Франції Еммануелем Макроном виходить за рамки просто збереження обличчя Путіним.

"Макрон сказав ще більше:"А не принижуймо Путіна". І це дійсно йде далі, ніж зберегти обличчя. Одна справа "кинути кістку", а інша — вийти з цієї ситуації так, щоб російський режим не зазнав фундаментальних втрат. Це фундаментально суперечить американській позиції", - заявив Клімкін.

За словами дипломата, зараз Європа замислюється над тим, з якою Росією їй доведеться спілкуватися надалі.

"Стара Європа на різний манер, але італійці, французи, німці особливо, почали дивитися на ці процеси та думати: "А що далі, як ми прийдемо до нової нормальності з Росією?" Вони хочуть прийти до нової нормальності. Друге питання: а що якщо Україна і захід переможуть? В першу чергу Україна. Що тоді буде з Росією? Чи не буде там тотального бардаку і дестабілізації? Вони цього побоюються, оскільки не знають, чи не буде це далі проблемою для їхньої безпеки, - зазначив Клімкін

Дипломат також зазначив, що Україні з багатьох питань доведеться працювати на перспективу

"Третє - це проблема з точки зору України: як поводитися з Україною? Раніше нас вважали досить слабкими, корумпованими. Так, з багатьма речами нам потрібно буде працювати на перспективу, в рамках процесу вступу і до Європейського Союзу, але одночасно ми зараз дуже сильні. Це гримуча суміш для багатьох насправді - і слабкі, і сильні", - зазначив дипломат.

Клімкін також зазначив, що присутність України в Європі багатьох змусить понервувати.

"Ми просуваємося в Європу, а що потім робити? Раніше стара Європа завжди "замовляла музику" в ЄС, а вісь Франція - Німеччина була головною. А якщо там буде Україна; якщо у неї будуть особливі відносини з Польщею; якщо Центральна Європа відроджується, як геополітичний гравець (а я для цього бачу реальні шанси, умовно, років через п'ять, а може і раніше), тоді французи задають собі питання: а що нам робити? Тому таке бажання акуратно "з'їхати" я бачу. Це не означає "дати Путіну перемогти" в жодному разі, але знайти певний баланс. Проблема тільки, що баланс не буде триматися. Цього багато хто у Франції або в Німеччині не розуміють", - заявив Клімкін.

Клімкін і війна в Україні:

18 травня 2022 року Клімкін заявив про те, що вступ Швеції та Фінляндії в НАТО – удар під дих для Путіна.

28 квітня 2022 року Клімкін заявив про те, що роздуваючи ситуацію в Придністров'ї, Росія готує новий плацдарм для наступу на південь України. Кремль, ймовірно, буде намагатися висаджувати там десант і здійснювати теракти.

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