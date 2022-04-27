У Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання противника продовжує погрожувати ракетними ударами по Україні.

Ворог готує провокації з ракетними ударами по Придністров'ю, щоб звинуватити Україну в нападі на невизнану республіку.

Про це заявили в оперативному командуванні "Південь".

"У Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання флоту рашистів з підводними човнами продовжує тримати в напрузі через можливі ракетні удари по Україні. Також ворожі сили готують провокації з ракетними ударами по Придністров'ю, щоб звинуватити Україну в нападі на невизнану республіку", - сказано в повідомленні.

Крім того, зазначається, що протягом ночі ворог продовжував ведення бойових дій на зайнятих рубежах в Херсонській і Миколаївській областях. При цьому основною тактикою противника залишається артилерійсько-мінометний обстріл як позицій ЗСУ, так і мирних жителів у населених пунктах, з яких він відступив, але намагається тримати під контролем.

"Завдяки ефективним діям наших підрозділів, по позиціях ворога нанесено 13 точних ударів. Втрати противника склали 21 рашист і одна знищена ББМ. А 5 одиниць інженерної та розмінувальної техніки, покинутої ворожим недовійськом, стали трофейним досягненням і служитимуть Збройним силам України", - сказано в повідомленні.

Ситуація в Придністров'ї - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за інформацією української розвідки, 25 квітня спецслужби РФ організували провокацію з вибухами в столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки".

Раніше у РФ заявили, що під час "другого етапу" війни російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму, і контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відзначають факти утиску російськомовного населення".

За даними розвідки Міністерства оборони України, війська Російської Федерації готуються здійснити ракетний удар по придністровському регіону і звинуватити в цьому Україну.

Зокрема, жителі невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" отримують СМС, від імені нібито Збройних сил і спецслужб України. У них міститься попередження про "ракетний і артилерійський удари по території "ПМР".

Влада Молдови заявила, що не блокуватиме Придністров'я і виступає за мирне врегулювання ситуації. За словами президентки Майї Санду, ескалація в Придністров'ї спричинена "провоєнними" силами всередині регіону, зацікавленими у дестабілізації безпеки. "Це робить регіон вразливим і створює ризики для Молдови. Засуджуємо будь-які провокації і спроби залучити Молдову в дії, які можуть поставити під загрозу мир в країні", - заявила вона.

Разом із тим ніяких переговорів з російським президентом Володимиром Путіним Санду проводити не планує.

Ще в середині квітня влада Молдови звинуватили російську армію в спробі вербування молдавських громадян. Заява прозвучала через кілька днів після того, як британська військова розвідка повідомила, що Москва намагалася поповнити свої сили в Україні, вербуючи людей в Придністров'ї.

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