Щоб поповнити запаси людської сили, росіяни стовідсотково намагатимуться висаджувати у Придністровʼї десант, запускати ДРГ, вчинятимуть теракти.

Роздмухуючи ситуацію у Придністровʼї, Росія готує новий плацдарм для наступу на південь України. Кремль, ймовірно, намагатиметься висаджувати там десант і вчиняти теракти.

Про це говорить ексглава МЗС України Павло Клімкін, пише Forbes.

"Немає ніякої нової стратегії у Кремлі. Росія розхитує Придністровʼя, щоб там почалися бойові дії проти України, щоб створити ще один військовий плацдарм. Там знаходиться близько 3000 російський військових, більшість з них охороняють боєприпаси у селі Кобасна, розташованому всього за 2 км від кордону з Україною. У Придністровʼя також є приблизно 15 000 військових своїх збройних сил, приблизно половина з них більш-менш боєздатна. Росіяни свідомо створюють новий елемент війни, загрожуючи Одесі з іншого боку та півдню Одеської області", - говорить дипломат.

За його словами, російська армія шукає можливості підтримувати бомбардування.

"Щоб поповнити запаси людської сили, росіяни стовідсотково намагатимуться висаджувати у Придністровʼї десант, запускати ДРГ, вчинятимуть теракти. Але це не буде простим завданням, до цього сценарію готуються, працюють сили ППО. Кремль планує дестабілізувати південь України, захопити Бессарабію та відтягнути на цей напрямок значну частину збройних сил. Я вважаю південь України навіть більш стратегічно важливим, ніж схід", - каже Клімкін.

Він зауважив, що цілком можливо, що Путін має намір створити протекторат у Молдові.

"Уряд у Молдові зараз "петляє" щодо санкцій проти Росії, намагається уникати жорстких висловлювань, але тим не менш він проєвропейський, звідти повибивали проросійських політиків. Загроза для Молдови є, це 100%", - наголосив Клімкін.

Якщо військові дії зачеплять безпосередньо Молдову – вона буде вимушена реагувати. В іншому випадку Кишинів продовжуватиме дистанціюватися.

"Всі готувалися до такого розвитку подій. Це прогнозований сценарій. Росіяни запустили його саме зараз, щоб відволікати ресурси української армії з-під Миколаєва, зʼїдати українську територію шматками, методом салямі. У Придністровʼї небагато військ, з бойовим духом там також не склалося, але вони можуть суттєво відволікати ресурси української армії", - каже Клімкін.

Якщо ситуація загострюватиметься і союзники це бачитимуть, вони без сумніву будуть передавати ще більше техніки та військової допомоги.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією української розвідки, 25 квітня спецслужби РФ організували провокацію з вибухами в столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки".

Раніше у РФ заявили, що під час "другого етапу" війни російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму, і контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відзначають факти утиску російськомовного населення".

За даними розвідки Міністерства оборони України, війська Російської Федерації готуються здійснити ракетний удар по придністровському регіону і звинуватити в цьому Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: