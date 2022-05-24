За словами дипломата, будь-яка підтримка агресора - це дуже тривожний сигнал для України.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України країна-агресор все ще має як приховану, так і відкриту підтримку.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін.

"І прихована (підтримка - ред.), і не прихована залишається. Ми бачимо шалену активність і путінських тролів, та частини політиків, журналістів, які мають історію зв'язків з путінським режимом", - зазначив дипломат.

За словами Клімкіна, підтримка агресора - це дуже тривожний сигнал для України.

"Дуже ясно це простежується в південних європейських країнах, зокрема в Італії та Франції, але і в інших. У нас є два фундаментальні завдання - нам потрібно підтримувати тонус, емоцію західного світу. Це критично для солідарності. Там вже починаються певні тривожні дзвіночки, і наше завдання — щоб вони не перейшли в який-небудь інший звук", - зазначив Клімкін.

Він також зазначив, що деякі країни неоднозначно висловлюються щодо війни в Україні

"Але є і не західний світ. Там теж до нас ставлення однозначно позитивне. Багато теж нами там надихаються. Втім, дуже важливо, щоб вони нас не вважали геополітичним інструментом. В Африці, в Латинській Америці кажуть:"Ви, українці, реально круті, ви з Росією, Путіним боретеся і навіть перемагаєте, але нам кажуть, що вас використовують". Цю логіку теж потрібно перебити", - заявив Клімкін.

Клімкін і війна в Україні:

18 травня 2022 року Клімкін заявив про те, що вступ Швеції та Фінляндії в НАТО – удар під дих для Путіна.

28 квітня 2022 року Клімкін заявив про те, що роздуваючи ситуацію в Придністров'ї, Росія готує новий плацдарм для наступу на південь України. Кремль, ймовірно, буде намагатися висаджувати там десант і здійснювати теракти.

Вас також можуть зацікавити новини:

Російські війська в Придністров'ї приведені в повну бойову готовність - Генштаб

Росіяни готують провокації з ракетними ударами по Придністров'ю, щоб звинуватити Україну

Санду визнала, що Молдова не має боєздатної армії