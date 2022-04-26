Силові структури невизнаного Придністров'я переведені на посилений режим.

Підрозділи російських військ у невизнаному Придністров'ї приведені в повну бойову готовність.

Про це повідомляти Генеральний штаб ЗСУ.

На території Придністровського регіону Республіки Молдова підрозділи оперативної групи російських військ приведені в бойову готовність "Повна".

Зазначається, що силові структури невизнаного Придністров'я також переведені на посилений режим несення служби.

Ситуація в Придністров'ї: що відомо

25 квітня спецслужби організували Російській Федерації провокацію з вибухами у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" (ПМР). У "ПМР" прогриміла серія вибухів.

Раніше у РФ заявили, що під час другого етапу спецоперації російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму, і контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відзначаються факти утиску російськомовного населення".

За даними розвідки Міністерства оборони України, війська Російської Федерації готується здійснити ракетний удар по придністровському регіону і звинуватити в цьому Україну.

Зокрема, жителі невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" отримують СМС від імені нібито Збройних сил і спецслужб України. У них міститься попередження про "ракетний і артилерійський удари по території "ПМР".

Влада Молдови заявила, що не блокуватиме Придністров'я і виступає за мирне врегулювання ситуації. За словами президентки Майї Санду, ескалація в Придністров'ї віжбувається через "провоєнні" сили всередині регіону, зацікавлені у дестабілізації безпеки.

"Це робить регіон вразливим і створює ризики для Молдови. Засуджуємо будь-які провокації і спроби залучити Молдову в дії, які можуть поставити під загрозу мир в країні", - заявила вона.

Разом з тим ніяких переговорів з російським президентом Володимиром Путіним Санду проводити не планує.

Ще в середині квітня влада Молдови звинуватила російську армію в спробі вербування молдавських громадян. Заява прозвучала через кілька днів після того, як британська військова розвідка повідомила, що Москва намагалася поповнити свої сили в Україні, вербуючи людей в Придністров'ї.

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