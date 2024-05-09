Залужного звільнено з військової служби: указ Зеленського

Згідно з документом, підставою для відставки був стан здоровʼя генерала.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з військової служби. Документ від 8 квітня за №309/2024 оприлюднив Офіс глави держави.

"Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу", - мовиться в указі.

Валерій Залужний - відставка та призначення послом

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройними силами України.

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На початку березня президент повідомив, що погодив кандидатуру Валерія Залужного для призначення послом України у Великій Британії. Але наразі про остаточне призначення офіційно не повідомлялося.

Днями колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у своїх соцмережах перше фото за понад два місяці публічного мовчання. На знімку зображено розірвану гільзу від пістолетного патрона.

"25 метрів. Glock 17. Є ще порох в порохівницях", - написав Залужний під фото.

Його попередня публікація датована ще 24 лютого.

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