Колишній головнокомандувач не влаштовував президента через свої підходи до планування операцій.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний завжди пропонував досить обережні плани ведення війни, тоді як президент Володимир Зеленський хотів більш рішучих дій. Це була одна з причин напруженості між ними, пише Bloomberg із посиланням на обізнаних людей.

Видання зазначає, що колись якийсь чиновник назвав Зеленського "тонкошкірим". Але люди, знайомі з військовим керівництвом України, кажуть, що у відносинах між президентом та головкомом це так не виглядало.

"Принаймні частково розкол [між Зеленським і Залужним] обертається навколо того, що Зеленський надає перевагу сміливішому військовому плану, який суперечить планам більш обережного Залужного на найближчі місяці", – пише Bloomberg.

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Крім того, останнім часом напруженості між ними додало публічне визнання Залужним патової ситуації на фронті в Україні. Про глухий кут він писав у своєму есе для The Economist в листопаді. Хоча для багатьох це здавалося лише констатацією факту, але сама термінологія дуже не сподобалася Зеленському, зазначає Bloomberg.

"Український президент ненавидить слово "пат". Це насичений термін, який лежить в основі його суперечок із [Залужним]", – йдеться у публікації.

Звільнення Залужного: останні новини

Як писав УНІАН, авторитетне видання Politico, розповідаючи про причини звільнення Залужного, згадало, що колишній головком був не таким вже популярним серед вищих офіцерів, як серед простих солдатів та цивільного населення. Зокрема вищих чинів ЗСУ дратувало, що Залужний нібито проводив "багато часу в Facebook, демонструючи, як він щось робить", хоча проблеми на передовій не вирішувалися.

Також ми розповідали, що видання The Economist, яке останніми місяцями виявляло помітну прихильність до Залужного і було більш критично налаштоване до Зеленського, попереджає про "ризик помилитися" зі зміною головнокомандувача. Зокрема видання пише, що Залужний рішуче не погоджувався на вимоги Зеленського щодо більш рішучих дій під час контрнаступу і не хотів брати на себе відповідальність за проведення непопулярної в народі мобілізації, яку на нього нібито намагався перекласти Офіс президента.

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