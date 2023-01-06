Президент України подякував Німеччині за "потужний оборонний пакет", зокрема за кількадесят "Marder" та батарею "Patriot".

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови обговорили подальшу співпрацю між країнами задля посилення української армії.

Президент України подякував Німеччині за "потужний оборонний пакет", зокрема за кількадесят "Marder" та батарею "Patriot". "Обговорили подальшу співпрацю задля посилення української армії", - додав Зеленський.

Своєю чергою, Шольц наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини у протистоянні російській агресії.

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"Українці мужньо захищають свою країну - зокрема й завдяки нашій допомозі. З огляду на розв'язану російську агресію ми зараз також постачаємо зенітну систему Patriot і БМП Marder. Ви можете розраховувати на нашу підтримку, Володимире Зеленський", - зазначив Шольц.

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Як повідомляв УНІАН, 5 січня за підсумками телефонної розмови президента США Джо Байдена із канцлером Німеччини Олафом Шольцем стало відомо, що Німеччина приєднається до США у постачанні Україні комплексів Patriot. Крім того, США мають намір поставити Україні БМП М2 Bradley, а Німеччина - БМП Marder.

Того ж дня стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, в який, серед іншого, увійшли ракетні системи, безпілотники та захист від дронів.

Раніше, 21 грудня 2022 року в США заявили про новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до нього увійшов ЗРК Patriot. За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, надання Україні системи ППО Patriot - це психологічний перелом, який знімає ще одне табу на постачання зброї ЗСУ.

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