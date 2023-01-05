Канцлера Німеччини критикує за повільність у наданні важкої зброї Україні не лише опозиція, але й союзники по коаліції.

Канцлер Олаф Шольц зазнає все більшого тиску з боку політичних союзників у Німеччині щодо військової допомоги Україні. Вони просять взяти приклад з Франції, яка напередодні пообіцяла передати бойові броньовані машини,

Про це пише Bloomberg з посиланням на представника з оборонної політики правлячої Вільної демократичної партії Німеччини Маркуса Фабера.

Депутат Бундестагу при цьому зазначив, що для початку адміністрація Шольца повинна розпочати навчання українських військ керувати бойовими танками "Леопард" і БМП "Мардер".

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Настав час передати Україні принаймні Marder безпосередньо з промислових запасів – цитує Bloomberg Фабера, який у четвер приїздив до Києва для переговорів з українськими офіційними особами.

Зазначається, що Україна давно просить у союзників бойові танки та БМП західного зразка. Дотепер Олаф Шольц опирався закликам безпосередньо постачати сучасні бойові машини, стверджуючи, що політика повинна бути спершу узгоджена між ЄС і союзниками по НАТО. Офіційні особи в Берліні також висловили обережність щодо дій, які можуть спровокувати Кремль, і ця позиція широко критикується як на батьківщині, так і за кордоном.

Німецький виробник оборонної техніки Rheinmetall AG за останні місяці відремонтував 60 бойових машин піхоти Marder. Якщо уряд ФНР надасть дозвіл на експорт, компанія може відправити їх в Україну протягом кількох тижнів.

Зазначається, що окрім французької бойової техніки AMX-10 RC, Україна незабаром очікує поставки зі США бойових машин Bradley, які вважаються еквівалентом німецького "Мардера".

Позиція Шольца щодо передавання Україні танків

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявляв, що Берлін не відправляє Україні танки Leopard II, щоб не допустити "розширення масштабів війни". У Німеччині заявили, що не планують самостійно займатися питанням передачею танків Leopard Україні. Це робитиметься в координації з партнерами по НАТО.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Німеччина може не постачати Україні танки Leopard через їх якість і може побоюватися репутаційних втрат. Варто додати, що ця теорія може бути правдивою. Spiegel писав, що прийняті на озброєння в Німеччині БМП Puma не витримують бойового застосування.

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